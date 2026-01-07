Destituito in Yemen per alto tradimento il capo separatista Alzubidi 

AGI - Il leader separatista yemenita Aidaros Alzubidi è stato rimosso dal governo per "alto tradimento". Lo annuncia il presidente dell'organismo internazionale riconosciuto che rappresenta l'esecutivo. Alzubidi sarà deferito al procuratore generale, ha dichiarato la presidenza in un comunicato, e accusato di una serie di reati.
Oltre 15 attacchi aerei sauditi hanno preso di mira il governatorato sud-occidentale di al-Dhale, quello del leader separatista in fuga, Aidaros Alzubidi, causando almeno quattro morti tra i civili. A riferirlo è stato un funzionario locale e fonti sanitarie. I raid sono stati attuati da Riad dopo che Alzubidi, a capo del Consiglio di transizione meridionale (Stc), il gruppo che sta cercando di istituire uno stato nello Yemen meridionale, è stato dichiarato latitante, quindi è stato rimosso dal governo per "alto tradimento". I
l leader separatista era atteso a Riad - ma non si è presentato - per partecipare a una conferenza convocata per riportare la pace tra le varie fazioni in lotta per il controllo dello Yemen. Da un primo bilancio diffuso da fonti mediche degli ospedali Al-Nasr e Al-Tadamon di al-Dhale, risulta che almeno quattro civili sono stati uccisi negli attacchi della coalizione guidata dall'Arabia Saudita in Yemen, mentre le forze di sicurezza effettuavano un raid nella provincia natale del leader separatista. "Il bilancio iniziale degli attacchi nella provincia di al-Dhale è di quattro morti e sei feriti tra i civili", hanno dichiarato fonti mediche.