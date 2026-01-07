Gli Usa sequestrano una petroliera russa
Gli Usa sequestrano una petroliera russa

La 'Marinera' aveva cercato per oltre due settimane invano di attraccare a un porto del Venezuela per caricare petrolio. Mosca aveva inviato un sottomarino e altri mezzi militari a scortare l'imbarcazione
Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP - Velivoli militari Usa a Porto Rico
AGI - La Marina degli Stati Uniti ha sequestrato la petroliera russa Marinera, da giorni in fuga nell'Atlantico. Il Comando europeo Usa ha confermato il "sequestro" per violazione delle sanzioni statunitensi. La nave era stata ribattezzata Marinera e batteva bandiera russa mentre fuggiva dall'inseguimento statunitense nell'Atlantico.

Sembra che la petroliera battesse bandiera della Guyana prima di questo cambio. Mosca aveva inviato un sottomarino e altri mezzi militari a scortare l'imbarcazione. Nonostante fosse vuota, la Guardia Costiera statunitense l'aveva inseguita nell'Atlantico, ma l'equipaggio aveva respinto i primi tentativi di abbordaggio.

La nave, che originariamente si chiamava Bella 1, aveva cercato per oltre due settimane invano di attraccare a un porto del Venezuela per caricare petrolio. In quel momento, era una nave apolide che batteva una falsa bandiera e secondo la Casa Bianca era soggetta a un ordine di sequestro giudiziario. Ma durante il pedinamento della Guardia Costiera americana, i marinai hanno dipinto sulla fiancata una bandiera russa e ne hanno cambiato il nome in Marinera, oltre ad averla registrata di fretta in Russia.

La nave non è dunque più "un'ombra", come vengono definite le imbarcazioni di proprietà incerta che trasportano beni segretamente per aggirare sanzioni, oltre 1.000 in tutto il mondo secondo gli analisti. Il ministero degli Esteri russo aveva espresso la sua "preoccupazione" per la vicenda.

L'operazione di abbordaggio

A quanto riferiscono i media americani, la nave si trovava nell'Atlantico orientale e la Marina Usa ha avviato l'abbordaggio con il supporto di elicotteri, di aerei P-8 Poseidon e AC-130J. Nel 2024 la nave era stata sanzionata dagli Stati Uniti come parte della "flotta ombra" che trasporta petrolio illecito.

L'abbordaggio è arrivato al termine di una massiccia operazione delle forze americane nell'Atlantico settentrionale. A quanto riferisce al Cnn, la petroliera era stata tenuta sotto sorveglianza da aerei P-8 Usa ospitati nella base del Suffolk, in Inghilterra. Almeno 12 C-17 americani erano atterrati nelle basi aeree di Fairford e Lakenheath tra il 3 e il 5 gennaio, molti dei quali provenivano da aeroporti negli Stati Uniti.
Intorno alle 8:00 di questa mattina si trovava nella zona economica esclusiva islandese, secondo i dati di tracciamento marittimo di Bloomberg

