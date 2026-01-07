Venezuela, trattativa tra Washington e Caracas per la ripresa della vendita del petrolio

AGI - Il Venezuela ha annunciato di essere in trattativa con gli Stati Uniti per riprendere la vendita di petrolio, poco dopo che l'amministrazione Trump ha dichiarato che avrebbe controllato la commercializzazione del greggio venezuelano a tempo indeterminato. "Sono in corso trattative con gli Stati Uniti per la vendita di petrolio, nel quadro delle relazioni commerciali esistenti tra i nostri due Paesi", ha dichiarato la compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (Pdvsa) in una nota, "questo processo si sta svolgendo secondo accordi simili a quelli in vigore con le compagnie internazionali".
L'annuncio arriva dopo che la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato che venerdì il presidente Donald Trump incontrerà i ceo delle grandi corporation petrolifere americane. Trump ha dichiarato che l'obiettivo principale degli Stati Uniti è quello di gestire e vendere il petrolio in possesso al Venezuela.
In precedenza, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva affermato che l'"unico modo" per il Venezuela di generare profitti e non avere il collasso economico e di "collaborare con gli Stati Uniti" sulla gestione della vendita di petrolio.