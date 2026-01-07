Due leonesse scappano dalla riserva in Kenya, panico tra gli abitanti

AGI - Il Kenya Wildlife Service (Kws) ha invitato i residenti di Ongata Rongai, nella contea di Kajiado, a rimanere in massima allerta dopo la fuga di due leonesse dal Nairobi National Park. In una nota diffusa oggi, il Kws ha riferito che gli animali sono stati avvistati per l'ultima volta nell'area di Sholinke Trading Centre, a circa 8 chilometri dal parco e a poca distanza dalla zona abitata di Ongata Rongai. L'ente ha indicato anche le coordinate dell'ultimo avvistamento e ha annunciato l'invio di squadre di ranger e di veterinari.
Secondo il Kws, le squadre sono impegnate nel monitoraggio e nelle operazioni di cattura, con l'obiettivo di sedare in sicurezza le due leonesse e riportarle all'interno del parco.
"La sicurezza pubblica è la priorità", ha precisato l'ente. Ai residenti dell'area è stato chiesto di evitare le zone interessate, tenere i bambini in casa e contattare il Kws attraverso il numero verde o WhatsApp in caso di avvistamenti. Nell'area di Nairobi e nelle contee limitrofe episodi simili non sono rari: negli ultimi anni sono stati registrati piùcasi di leoni e iene in zone residenziali nei pressi del parco.