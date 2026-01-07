Groenlandia: "Francia e Ue pronti a reagire alle intimidazioni Usa"
Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot ha parlato di un piano che sarà condiviso con i principali partner
AGI - La Francia e i partner europei si stanno preparando a forme di "ritorsione" contro ogni forma di intimidazione da parte degli Stati Uniti. Lo dice il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot a France Inter, rispondendo alla domanda sulle intenzioni dichiarate di Donald Trump di acquisire la Groenlandia.
"Qualunque sia la forma dell'intimidazione e qualunque sia la sua origine, abbiamo iniziato a lavorare al Quai d'Orsay, per prepararci a reagire, a rispondere e a non rispondere da soli", per essere "convincenti e incisivi ", ha dichiarato Barrot. Questo lavoro porterà "nei prossimi giorni" a un piano che sarà condiviso con i principali partner della Francia, ha aggiunto.