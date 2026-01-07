Groenlandia, la Casa Bianca: 'Non escludiamo azioni militari'. Ue: 'No a violazioni del diritto internazionale'

AGI - La Casa Bianca ha confermato che "tutte le opzioni sono sul tavolo" pur di acquisire la Groenlandia ma che la "prima opzione" del presidente Donald Trump resta la via diplomatica. Lo ha detto la portavoce, Karoline Leavitt, quando le è stato chiesto perché non sia stata esclusa l'opzione militare. Un'azione militare contro un altro membro della Nato non è esclusa perché, ha detto Leavitt, "Non è una cosa che fa questo presidente". "Per il presidente Trump tutte le opzioni sono sempre sul tavolo" ha sottolineato.
In precedenza, lo Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha smentito che vi siano ipotesi riguardo a un intervento militare americano in Groenlandia.
"Non credo che nessuno stia parlando di usare la forza in Groenlandia. Stanno valutando i canali diplomatici", ha affermato Johnson, che ha ammesso di non essere stato informato in anticipo del raid militare di Trump in Venezuela.
Ue, non possiamo accettare violazioni del diritto internazionale
"Cipro assume la guida del Consiglio in un momento molto difficile, in cui l'ordine internazionale basato sulle regole è sotto attacco, minando il multilateralismo, il commercio equo e i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. La storia stessa di Cipro, segnata da occupazione e divisione, le ha dato una comprensione concreta del valore cruciale del diritto internazionale per la pace e la stabilita' tra le nazioni.L'Europa non è solo un riferimento geografico: è una comunità di valori. La nostra forza collettiva si basa su un'economia prospera e su maggiori investimenti nella difesa, certo. Ma, soprattutto, dipende dalla coerenza con cui difendiamo quei valori. Per questo l'Unione europea non può accettare violazioni del diritto internazionale - che avvengano a Cipro, in America Latina, in Groenlandia, in Ucraina o a Gaza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Antonio Costa durante la cerimonia di apertura della presidenza cipriota del Consiglio Ue, in corso a Nicosia.