Neve e ghiaccio mandano in tilt i trasporti a Parigi: 140 voli cancellati

AGI - Nuove nevicate e ghiaccio stanno mandando in tilt i trasporti a Parigi, nella regione Ile de France oltre che in diverse aree del Paese. Questa mattina si prevede che neve e ghiaccio colpiranno la Francia settentrionale e occidentale, un fenomeno di "rara portata nel clima attuale", secondo Meteo-France, che dovrebbe causare significative restrizioni su strade e voli.
Questa mattina, circa 100 voli sono stati cancellati all'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle e altri 40 voli a Orly a causa della neve, "sperando che la situazione torni alla normalità questo pomeriggio". Lo ha dichiarato a CNews il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot.
In realtà queste cancellazioni di voli erano state programmate e annunciate già ieri sera. Il ministro ha anche chiesto "vigilanza" in "tutto il Paese", "in particolare per quanto riguarda la pioggia gelata, che non è sempre stata prevista e può arrivare in qualsiasi momento". Questa mattina, nella capitale e nell'hinterlandd parigino si sono fermati tutti gli autobus, costretti a cessare il servizio alle 7 e a rientrare nei depositi a causa delle nuove nevicate nella regione. Lo hanno annunciato le aziende dei trasporti locali Ratp e Ile-de-France Mobilites, che hanno deciso "per motivi di sicurezza", di sospendere progressivamente le operazioni su tutte le linee di autobus "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".
Per il momento, le linee del tram e le linee ferroviarie suburbane funzionano normalmente. "Gli autobus vengono progressivamente richiamati in deposito per motivi di sicurezza. Con tre centimetri di neve possono circolare, ma con più di tre centimetri, la situazione inizia a complicarsi", ha spiegato il ministro Tabarot a CNews.