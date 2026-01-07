Addio B.B, a Saint Tropez i funerali di Brigitte Bardot

AGI - L'icona del cinema francese Brigitte Bardot sarà sepolta oggi nella sua città natale, Saint-Tropez, con un funerale discreto che rifletterà il suo amore di una vita per gli animali così come le sue opinioni politiche di estrema destra. Molti occhi saranno puntati sugli ospiti durante il servizio nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption, la sepoltura in un cimitero sul mare e un evento pubblico nella località della Riviera.
La leader di estrema destra Marine Le Pen ha confermato che parteciperà, mentre il presidente Emmanuel Macron no. Alcune star dello spettacolo sono prevedibili, ma la sua fondazione per i diritti degli animali ha sottolineato che sarà un evento "senza fronzoli". "La cerimonia rifletterà chi era, con le persone che l'hanno conosciuta e amata. Senza dubbio ci saranno alcune sorprese, ma sarà semplice, proprio come voleva Brigitte," ha detto Bruno Jacquelin, portavoce della Brigitte Bardot Foundation, all'AFP.
Chi ci sarà ai funerali di B.B.
Il funerale sarà trasmesso sugli schermi pubblici di Saint-Tropez per i fan, che dovranno ignorare le fredde temperature invernali per rendere un ultimo tributo. La star di "E Dio creò la donna" è morta all'età di 91 anni il 28 dicembre nella sua casa di Saint-Tropez, dove si era ritirata dopo aver abbandonato la carriera cinematografica nei primi anni '70. Non è stata resa nota alcuna causa della morte.
Bardot era una figura divisiva che ha allontanato molti fan con le sue opinioni politiche anti-immigrazione e razziste negli ultimi anni. La sua morte ha suscitato reazioni contrastanti. Gli osservatori concordarono sul fatto che fosse una leggenda del cinema, arrivata a incarnare la rivoluzione sessuale degli anni '60 attraverso la sua recitazione e la sua personalità audace e anticonvenzionale.
Ma, dopo essere stata condannata cinque volte per discorsi d'odio, in particolare contro i musulmani, figure di sinistra hanno offerto solo tributi sommessi. L'ufficio di Macron ha offerto di organizzare un omaggio nazionale simile a quello organizzato per il collega eroe della New Wave Jean-Paul Belmondo nel 2021, ma il presidente è stato snobbato dalla famiglia di Bardot. Le sopravvive il quarto marito, Bernard d'Ormale, ex consigliere del defunto padre di Le Pen, Jean-Marie, un leader di estrema destra schietto.
La famiglia e il rapporto con il figlio
Non sono state fornite informazioni sul fatto che l'unico figlio di Bardot, Nicolas-Jacques Charrier, parteciperà al funerale. Charrier, 65 anni, è cresciuto dal padre, il regista Jacques Charrier, e vive a Oslo. Bardot scrisse nelle sue memorie che aveva desiderato abortire, ma che l'allora marito le impedisse di farlo. Paragonò la gravidanza al portare un "tumore che si nutriva di me" e definì la genitorialità una "miseria", vivendo la maggior parte della sua vita estranata dal figlio, anche se negli ultimi anni si avvicinarono. La sorella di B.B., Mijanou, 87 anni, che ha avuto una breve carriera cinematografica, non è in condizioni di viaggiare da Los Angeles per partecipare ai funerali. "La mia Brigitte, quella che amavo più di ogni altra cosa... ora conosce il più grande dei misteri. Sa anche se i nostri amati animali ci stanno aspettando dall'altra parte," ha scritto su Facebook.
Il desiderio di sepoltura di Brigitte Bardot
Nel 2018, Brigitte Bardot aveva dichiarato di desiderare essere sepolta nel giardino della sua casa insieme ai suoi animali domestici per evitare che una "folla di idioti" calpestasse le tombe dei suoi genitori e nonni che si trovano nello stesso cimitero dove sarà sepolta.