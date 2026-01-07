Brigitte Bardot è morta di cancro. Oggi i funerali a Saint Tropez

AGI - L'iconica attrice francese Brigitte Bardot, i cui funerali vengono celebrati oggi a Saint-Tropez (sud), è morta di cancro. Lo si apprende da dichiarazioni del marito, Bernard d'Ormale, al noto settimanale Paris Match.
Icona del cinema diventata un'appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, 'B.B.' "aveva resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che le ha tolto la vita", ha detto d'Ormale, in un'intervista pubblicata sul sito di Paris Match. Tuttavia non ha specificato di quale tipo di cancro soffrisse Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre all'età di 91 anni.
La malattia e gli ultimi giorni a La Madrague
L'ex attrice e cantante era stata ricoverata due volte in autunno, ma all'epoca non erano stati forniti dettagli sui motivi del ricovero. Aveva già sofferto di cancro al seno negli anni '80. "Ha sempre desiderato disperatamente tornare a La Madrague", la sua famosa villa a Saint-Tropez, nel dipartimento del Var (sud), dove si è spenta, ha aggiunto il marito.
"E lì, era più complicato, soprattutto a causa del persistente mal di schiena che le causava sofferenza e spossatezza. Era scomodo, anche quando era costretta a letto. Tuttavia, è rimasta consapevole e preoccupata per il destino degli animali fino alla fine", ha aggiunto il marito della star di fama mondiale.
La sepoltura nel cimitero marino di Saint-Tropez
In questa intervista a Paris Match, Bernard d'Ormale, 85 anni, ha anche spiegato le ragioni della sepoltura della Bardot nel cimitero marino di Saint-Tropez, nonostante avesse più volte espresso il desiderio di essere sepolta a La Madrague. "Qualche anno fa, si rese conto che non sarebbe stato possibile per il municipio. Immaginate le processioni di turisti che si accalcavano lungo lo stretto sentiero costiero. Così Brigitte si rassegnò ad abbandonare questa decisione, accettando l'idea di essere sepolta nella tomba di famiglia dove sono sepolti i suoi amati genitori nel cimitero marino", ha spiegato d'Ormale. Il funerale di oggi a Saint-Tropez sarà "semplice", ha detto Bruno Jacquelin, direttore delle pubbliche relazioni della sua Fondazione dedicata alla protezione degli animali, a cui Bardot dedicò gran parte della sua vita.