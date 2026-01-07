L'aeroporto di Amsterdam nel caos per il maltempo: stop a 700 voli

AGI - L'aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi d'Europa, ha annunciato almeno 700 cancellazioni di voli a causa di neve e vento, dopo giorni di interruzioni del traffico dovute al maltempo.
Oltre 1.000 persone hanno trascorso la notte a Schiphol, ha dichiarato lo scalo aeroportuale, aggiungendo di aver allestito brandine e offerto la colazione ai viaggiatori costretti a dormire li'. Si prevede che il numero di cancellazioni aumentera' nel corso della giornata.
Allestite brandine
Si stima che centinaia di persone avessero già dormito nelle notti precedenti. La scorsa notte, tuttavia, è stata la prima volta che Schiphol ha allestito delle brandine. Mercoledì mattina sono state distribuite anche le colazioni. Secondo un portavoce, è difficile fornire cifre esatte. Le brandine si trovavano sia nella sala partenze che dietro i controlli di sicurezza.
Oggi erano previsti 1.100 voli
Non è certo che tutte queste persone potranno imbarcarsi su un aereo oggi. A causa delle nevicate e dei forti venti, sono già stati cancellati oltre 700 voli. La stragrande maggioranza sono voli KLM. Schiphol prevede che questo numero aumenterà ulteriormente. In totale, nella sola giornata di oggi erano previsti circa 1.100 voli.
Tutti i viaggiatori i cui voli sono stati cancellati e che non si trovano ancora a Schiphol sono invitati a non recarsi in aeroporto. Si consiglia inoltre a tutti di tenere d'occhio le informazioni sui propri voli, secondo Schiphol.
La situazione negli altri aeroporti
Anche diversi voli all'aeroporto di Rotterdam-L'Aia sono stati cancellati mercoledì mattina a causa delle condizioni invernali. All'aeroporto di Eindhoven, l'orario dei voli sembra normale e non si sono verificate cancellazioni di voli importanti.