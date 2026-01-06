Zelensky a Parigi, primo summit con i leader Ue e gli Usa

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Parigi per partecipare ai colloqui con i leader europei e gli inviati degli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, mentre Washington rinnova il suo impegno per mediare un accordo di pace. Lo riporta il Kyiv Independent. Il vertice della "Coalizione dei volenterosi", co-ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer, si svolge mentre Kiev segnala che un accordo per porre fine all'invasione su vasta scala della Russia è "pronto al 90%".
Presenti anche gli Usa e il segretario generale della Nato
Si prevede che l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, prenderanno parte all'evento per la prima volta in questo formato. Il vertice riunisce i leader di circa 30 Paesi e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.
Zelensky e Macron terranno un incontro bilaterale alle 12:15 ora locale, prima dei colloqui con Witkoff e Kushner, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce di Zelensky, Serhii Nykyforov. La Coalizione dei Volenterosi inizierà la sua riunione a porte chiuse alle 15, ha aggiunto.
I negoziati
L'ultimo tentativo di pace di Trump ha dato inizio a una serie di negoziati che hanno visto la rielaborazione del controverso piano di pace iniziale di 28 punti in un documento di 20 punti, con alcune questioni chiave, come il destino della regione parzialmente occupata del Donbass, ancora da decidere. Le garanzie di sicurezza sono un altro aspetto cruciale dell'accordo da discutere: Zelensky ha affermato che le garanzie bilaterali tra Ucraina e Stati Uniti sono già "pienamente concordate", mentre un accordo più ampio tra Stati Uniti, Europa e Ucraina è in fase di completamento. Secondo il presidente, l'accordo finale dovrà prevedere la presenza fisica di truppe straniere, in particolare quelle provenienti da Francia e Regno Unito, sul territorio ucraino. Ipotesi su cui Mosca ha già annunciato il suo niet.