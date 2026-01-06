I Volenterosi e le cinque garanzie di sicurezza per l'Ucraina

AGI - Cinque garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un coordinamento stretto che coinvolge anche gli Stati Uniti. La Coalizione dei Volenterosi che si è riunita oggi a Parigi ha messo nero su bianco gli impegni per sostenere Kiev contro l'invasione russa.
"Abbiamo tutti sottolineato il nostro impegno a favore di una pace giusta e duratura in Ucraina, in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite, e abbiamo accolto con favore i progressi compiuti, anche nelle discussioni tra americani, ucraini, europei e altri partner", si legge nella nota diramata al termine dell'incontro.
"In particolare, la Coalizione ha chiarito che la capacità dell'Ucraina di difendersi è di fondamentale importanza per garantire il futuro della sicurezza collettiva dell'Ucraina e dell'area euro-atlantica", è stato sottolineato. "Abbiamo confermato che la garanzia della sovranità e della sicurezza duratura dell'Ucraina sarà parte integrante di un accordo di pace e che qualsiasi accordo dovrà essere sostenuto da solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina.
Siamo pronti a impegnarci in un sistema di garanzie politicamente e giuridicamente vincolanti che saranno attivate una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, in aggiunta agli accordi bilaterali di sicurezza e in conformità con i nostri rispettivi accordi giuridici e costituzionali", hanno assicurato i partecipanti alla riunione.
È stato inoltre deciso di istituire una cellula di coordinamento Usa/Ucraina/Coalizione dei Volenterosi al quartier generale operativo della Coalizione a Parigi.
I cinque pilastri dell'accordo
Questi i cinque pilastri dell'accordo raggiunto oggi, come riporta il comunicato ufficiale.
Monitoraggio e verifica del cessate il fuoco
1. Partecipazione a un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti. "Sarà istituito un sistema di monitoraggio del cessate il fuoco continuo e affidabile, che comprenderà contributi dei membri della Coalizione dei Volenterosi.
La Coalizione dei Volenterosi sarà rappresentata anche nella commissione speciale che sarà istituita per affrontare eventuali violazioni, attribuire responsabilità e determinare rimedi".
Sostegno alle forze armate ucraine
2. Sostegno alle forze armate ucraine. "La Coalizione ha concordato di continuare a fornire assistenza militare e armamenti a lungo termine alle forze armate ucraine per garantirne la capacità in modo sostenibile, poiché rimarranno la prima linea di difesa e deterrenza.
Ciò comprenderà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pacchetti di difesa a lungo termine; sostegno al finanziamento dell'acquisto di armi; cooperazione continua con l'Ucraina sul bilancio nazionale per finanziare le forze armate; accesso a depositi di difesa in grado di fornire un rapido sostegno aggiuntivo in caso di un futuro attacco armato; fornitura di sostegno pratico e tecnico all'Ucraina nella costruzione di fortificazioni difensive".
Una forza multinazionale per l'Ucraina
3. Una forza multinazionale per l'Ucraina con i contributi delle nazioni disposte nell'ambito della coalizione, per sostenere la ricostruzione delle forze armate ucraine e sostenere la deterrenza. "È stata condotta una pianificazione militare coordinata per preparare misure di rassicurazione in aria, in mare e sulla terraferma e per la rigenerazione delle forze armate ucraine.
Abbiamo confermato che queste misure di rassicurazione dovrebbero essere rigorosamente attuate su richiesta dell'Ucraina una volta che si sia verificata una credibile cessazione delle ostilità.
Questi elementi saranno guidati dall'Europa, con il coinvolgimento anche dei membri non europei della Coalizione e il sostegno proposto dagli Stati Uniti".
Impegni vincolanti in caso di attacco russo
4. Impegni vincolanti a sostenere l'Ucraina in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia al fine di ripristinare la pace.
"Abbiamo convenuto di finalizzare impegni vincolanti che definiscano il nostro approccio per sostenere l'Ucraina e ripristinare la pace e la sicurezza nel caso di un futuro attacco armato da parte della Russia.
Tali impegni possono includere l'uso di capacità militari, intelligence e supporto logistico, iniziative diplomatiche, adozione di ulteriori sanzioni".
Cooperazione a lungo termine nella difesa
5. Impegno ad approfondire la cooperazione a lungo termine in materia di difesa con l'Ucraina. "Abbiamo concordato di continuare a sviluppare e approfondire la cooperazione in materia di difesa reciprocamente vantaggiosa con l'Ucraina, tra l'altro: formazione, produzione congiunta nel settore della difesa, anche con l'uso di strumenti europei pertinenti, e cooperazione in materia di intelligence".