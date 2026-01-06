Yemen, i turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani

AGI - Oltre 400 turisti, di cui un'ottantina italiani, bloccati sull'isola yemenita di Socotra, dopo che i voli sono stati interrotti a causa dei combattimenti sulla terraferma potranno ripartire da domani. La Yemenia Airways ha annunciato l'apertura della rotta l'isola di Socotra e la città saudita di Jeddah per far rimpatriare i turisti.
In un comunicato stampa la compagnia ha riferito che il primo volo è previsto per domani e sarà utilizzato principalmente per evacuare i turisti stranieri che non sono stati in grado di lasciare Socotra a causa di "interruzioni operative" legate ai rinnovati combattimenti nello Yemen orientale. Negli ultimi giorni, i voli da e per lo Yemen erano stati ampiamente limitati a seguito di una recrudescenza della violenza tra fazioni armate rivali.
La ripartenza dei turisti bloccati
Un funzionario dell'aeroporto dell'isola di Socotra ha confermato all'Afp che i 416 turisti bloccati possono ripartire da domani con voli della Yemenia Airways per Aden, da cui poi proseguire per Jeddah in Arabia Saudita. L'aeroporto di Aden, sulla terraferma, è tornato operativo da domenica dopo diversi giorni di interruzioni.
Il divieto di voli dagli Emirati Arabi Uniti
I turisti bloccati erano arrivati dall'aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con Air Arabia, una compagnia aerea emiratina. "Ma i governi yemenita e saudita hanno vietato i voli diretti dagli Emirati Arabi Uniti allo Yemen, compresi quelli diretti a Socotra", dopo che i gruppi sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti e da Riad sono stati protagonisti di duri scontri, sottolinea il funzionario. Tra i turisti ci sono almeno 60 russi, un'ottantina di italiani, ma anche francesi, britannici e americani.
Nuove rotte e impulso al turismo
Dopo i voli di evacuazione iniziali, la compagnia aerea yemenita prevede di introdurre voli settimanali regolari tra Jeddah e Socotra, il che significa che i voli via Abu Dhabi, la rotta più comune per l'isola, non saranno più disponibili. La Yemenia Airways ha aggiunto che la nuova rotta dovrebbe dare impulso al turismo e contribuire a preservare lo status di Socotra come destinazione turistica di livello mondiale.