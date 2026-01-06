Trader guadagna 400mila dollari sulla caduta di Maduro

AGI - Meno di cinque ore prima dell'operazione USA che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, un trader sconosciuto ha raddoppiato le scommesse sull'imminente caduta del presidente venezuelano deposto. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale le puntate su Polymarket, una popolare piattaforma di scommesse basata sulle criptovalute, hanno fruttato al trader oltre 400.000 dollari, un ritorno sull'investimento di 12 volte.
La vicenda ha alimentato i sospetti che qualcuno abbia sfruttato illegalmente informazioni riservate, cosa più agevole su piattaforme come Polymarket non soggette agli stessi controlli contro l'insider trading che vigono sui mercati azionari.
L'attività del trader anonimo su Polymarket
L'utente anonimo aveva creato un profilo il mese scorso e ha piazzato una prima scommessa il 27 dicembre, acquistando contratti da 96 dollari che avrebbero fruttato se gli USA avessero attaccato il Venezuela entro il 31 gennaio, ricostruisce il quotidiano finanziario. L'utente ha poi aumentato le scommesse nella settimana successiva, concentrandole sui contratti che avrebbero fruttato se Maduro avesse perso la guida del Venezuela entro il 31 gennaio.
L'ultima puntata prima dell'operazione
L'ultima puntata del trader, prosegue il Wall Street Journal, è arrivata alle 21:58, ora di New York, di venerdì, poco prima che Donald Trump ordinasse l'operazione. Questi contratti erano quotati a soli 8 centesimi l'uno, il che significa che gli utenti di Polymarket stimavano nell'8% di probabilità che il leader venezuelano perdesse il potere questo mese. Dopo la cattura di Maduro, il misterioso trader ha guadagnato quasi 410.000 dollari di profitto su circa 34.000 dollari di scommesse. Più della metà del valore totale della scommessa era stata piazzata la sera prima dell'attacco.