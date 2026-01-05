Yemen, 400 turisti bloccati a Socotra. Oltre 80 gli italiani

AGI - Centinaia di turisti, di cui un'ottantina italiani, sono bloccati nello Yemen sull'isola di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo nel Paese a causa della recrudescenza della violenza tra fazioni armate rivali.
Il vicegovernatore di Socotra per la cultura e il turismo, Yahya bin Afrar, ha dichiarato all'Afp che ci sono "più di 400 turisti stranieri", aggiungendo che "i loro voli sono stati sospesi". Fonti della Farnesina riferiscono che un'ottantina sono italiani.
Il blocco dei voli e lo stato di emergenza
Un altro funzionario locale ha affermato che tutti i voli stranieri e nazionali sono stati bloccati sull'isola da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza alla fine del mese scorso. "Abbiamo ora 416 stranieri bloccati di diverse nazionalità, tra cui più di 60 russi", ha dichiarato il funzionario in forma anonima.
La situazione degli italiani e gli sforzi per il rientro
"Al momento risultano circa 80 italiani bloccati sull'isola di Socotra in diversi hotel/campeggi che viaggiano con diversi tour operator", si apprende da fonti del ministero degli Esteri. "L'Unità di Crisi, in raccordo con la Farnesina, lavora insieme ai tour operator e alla nostra ambasciata a Riad per agevolare il rientro", ha aggiunto la fonte.