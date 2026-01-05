La mano degli Usa su Caracas: il no di Spagna e dei cinque Paesi del Celac

AGI - La Spagna e cinque Paesi del Celac (la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi) come Brasile, Cile, Colombia, Messico e Uruguay respingono "qualsiasi tentativo di controllo" del Venezuela, dopo le parole di Donald Trump sulle intenzioni di governare il Paese dopo l'arresto di Nicolas Maduro.
I sei Paesi hanno espresso preoccupazione per la stabilità regionale dopo che il presidente statunitense ha affermato che uno dei suoi obiettivi principali è mantenere il controllo sul petrolio venezuelano. "Esprimiamo la nostra preoccupazione per qualsiasi tentativo di controllo, amministrazione o appropriazione esterna da parte del governo delle risorse naturali o strategiche venezuelane", si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri colombiano.
Riunione straordinaria dell'Organizzazione degli Stati Americani
Intanto l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha annunciato per martedì una riunione straordinaria del Consiglio Permanente sul Venezuela. La riunione è stata convocata dall'attuale presidenza del massimo organo dell'OSA, attualmente detenuta dalla Colombia.
La posizione del Venezuela e le elezioni non riconosciute
Il Venezuela si è ritirato dall'OAS nell'aprile 2017, ma l'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione, ha successivamente respinto la decisione di Maduro. Sebbene l'organizzazione – che ha sede a Washington – continui a considerare il Paese membro, il Venezuela ha cessato di partecipare alle riunioni. Il Consiglio permanente dell'organizzazione, a sua volta, non ha riconosciuto le elezioni presidenziali del 2024 vinte da Maduro. Il Segretario generale dell'OAS, Albert Ramdin, ha chiesto sabato una "soluzione pacifica" alla crisi venezuelana.
Uruguay ribadisce i principi di non intervento
L'Uruguay, da parte sua, ha ribadito la "posizione storica" del Paese in merito all'adesione ai principi di non intervento, risoluzione pacifica delle controversie, uguaglianza sovrana delle nazioni e difesa del diritto internazionale. "L'Uruguay sta mantenendo una posizione storica che risale al 1965, quando – di fronte all'invasione della Repubblica Dominicana – da membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite difese una posizione che mantiene ancora oggi", ha dichiarato il presidente Yamandú Orsi in una conferenza stampa.