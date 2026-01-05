Venezuela, l'appello di Rodriguez a Trump: 'Lavoriamo insieme'

AGI - “Lavoriamo insieme”. Nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela, dopo la ‘spallata’ degli Stati Uniti, Delcy Rodríguez cerca di stemperare le recenti tensioni con Donald Trump seguite alla cattura e all’arresto di Nicolás Maduro.
L'appello di Rodriguez a Trump
Rodríguez chiede un rapporto "equilibrato e rispettoso" con gli Stati Uniti. "Consideriamo prioritario muoversi verso una relazione equilibrata e rispettosa tra Stati Uniti e Venezuela", ha scritto Rodríguez su Telegram. "Invitiamo il governo degli Stati Uniti a lavorare insieme su un'agenda di cooperazione volta allo sviluppo condiviso."
Trump, "Gli Stati Uniti sono al comando"
A bordo dell'Air Force One, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti sono "al comando" del Venezuela dopo l'arresto di Nicolás Maduro. "Abbiamo a che fare con le persone che hanno appena giurato. Non chiedetemi chi comanda perché vi darò una risposta e sarà molto controversa," ha detto il presidente americano ai giornalisti quando gli è stato chiesto se avesse parlato con il leader ad interim Delcy Rodríguez. Interrogato su cosa intendesse, Trump ha detto: "Significa che siamo noi al comando".
Il 'dossier' legato al petrolio
Il presidente americano ha quindi chiesto alla nuova leader venezuelana, un "accesso totale" al paese sudamericano in termini di risorse naturali e di altro tipo. "Quello di cui abbiamo bisogno è un accesso totale: pieno accesso al petrolio e ad altre cose che ci permettono di ricostruire il loro paese”.
Quando gli è stato chiesto di quali “altre cose" avrebbero avuto bisogno, Trump ha menzionato le infrastrutture, dato che "le strade non vengono costruite e i ponti stanno crollando. Il capo della Casa Bianca ha ribadito che la sua operazione per rovesciare Maduro e portarlo davanti alla giustizia a New York risponde a una nuova Dottrina Monroe di intervento in America Latina che ha battezzato come la "Dottrina Donroe", poiché "l'emisfero (occidentale) è nostro", ha detto ieri sera mentre si dirigeva alla Casa Bianca da Mar-a-Lago.
La 'task force' di Rodriguez
Intanto Delcy Rodríguez ha convocato la sua prima riunione di gabinetto da quando le forze statunitensi hanno destituito e arrestato Nicolás Maduro. Lo hanno riportato il canale statale VTV, mostrando la presidente ad interim del Venezuela a un tavolo nel palazzo presidenziale di Miraflores insieme ad altri due fedelissimi di Maduro, il ministro della Difesa Vladimir Padrino e il ministro dell'Interno Diosdado Cabello.