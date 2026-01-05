Dalla Groenlandia alla Colombia, chi c'è in mirino di Trump

AGI - La frase che più ha allarmato le cancellerie non l'ha pronunciata Donald Trump, ma Marco Rubio. "Adesso avete la prova che il Presidente fa quello che dice" ha detto il segretario di Stato durante la conferenza stampa seguita all'operazione per la cattura di Maduro. E dopo che lo stesso Trump ha fatto un elenco di Paesi che hanno avuto il torto di indispettire gli Stati Uniti, sono in molti a chiedersi quale sia il prossimo obiettivo nel mirino della Casa Bianca.
A partire da una vasta distesa di ghiaccio che un piccolo Paese europeo vede sempre più minacciata.
Il Venezuela nel mirino di Trump
I conti con Caracas non sono ancora chiusi. "Se non si comportano bene, lanceremo un secondo attacco", ha avvertito Trump rivolgendosi ai venezuelani e alla leader ad interim, Delcy Rodriguez. Trump non solo ha chiesto "pieno accesso" al Venezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo, minacciando ulteriori attacchi in caso di rifiuto.
La Colombia e il narcotraffico
Confina con il Venezuela ed è guidata da un uomo, Gustavo Petro, che Trump ha definito "malato" e al quale, ha detto, "piace fabbricare cocaina e spedirla negli Stati Uniti". "Non continuerà a farlo a lungo, ve lo assicuro", ha annunciato e a chi gli chiedeva se fosse l'anticipazione di un'operazione statunitense in Colombia, ha risposto laconicamente che "gli sembra una buona idea", perché in Colombia "hanno ucciso molte persone".
Cuba sta per cadere
La stampa ha continuato a fare domande su Cuba, un Paese che "è sempre sopravvissuto grazie al Venezuela", ma che ora "non riceverà quei soldi e non avrà alcuna entrata". "Cuba sta per cadere", ha previsto Trump che ha assicurato di non prendere in considerazione un intervento statunitense a Cuba perché farà tutto da sola. "Non credo che sia necessario intervenire" ha detto.
Il Messico e la lotta al narcotraffico
Per Trump è tempo di fare qualcosa anche con il Messico, data la sua incapacità di combattere il narcotraffico. "Ci piacerebbe molto se il Messico facesse qualcosa, visto che la droga viene introdotta illegalmente da lì. E dovremo fare qualcosa. Ci piacerebbe molto che il Messico lo facesse. Sono in grado di farlo, ma sfortunatamente i cartelli sono molto forti in Messico". Trump si è offerto di inviare truppe "ogni volta" che ha parlato con la presidente messicana Claudia Sheinbaum, una "persona meravigliosa" che "ha un po' paura che i cartelli controllino il Messico" e che ha ripetutamente rifiutato l'offerta, sottolineando la sovranità del suo Paese.
La Groenlandia e la sicurezza nazionale
Dopo aver detto che gli Stati Uniti hanno "assolutamente bisogno" della Groenlandia per la loro sicurezza nazionale, Trump ha chiesto di rinviare la discussione sul futuro del territorio artico "tra 20 giorni". "Non voglio parlare della Groenlandia. Parliamo di Venezuela, Russia, Ucraina. Ci preoccuperemo della Groenlandia tra due mesi, ne parleremo tra 20 giorni", ha detto, pur ribadendo che l'immensa isola situata tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Artico è circondata "da tutti i lati" da navi russe e cinesi. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale", ha detto, aggiungendo che la Danimarca "non sarà in grado" di garantirla. Facendosi beffe del governo di Copenaghen che ieri aveva chiesto di smetterla con le minacce, Trump ha affermato che la "grande mossa" della Danimarca per "rafforzare" la sicurezza in Groenlandia è stata aggiungere una nuova "slitta trainata da cani".