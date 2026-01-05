È morta Eva Schloss, sorellastra di Anna Frank: aveva 96 anni

AGI - Eva Schloss, la sorellastra di Anna Frank, è morta all'età di 96 anni a Londra. Lo rendono noto i media israeliani. Schloss, sopravvissuta ad Auschwitz, è stata la fondatrice e presidente onoraria della Fondazione Anna Frank.
Negli anni '40, Schloss e la sua famiglia furono espulse dalla loro casa in Austria, vissero in un campo profughi nei Paesi Bassi prima di essere catturati e mandati al campo di concentramento polacco.
Anche re Carlo ha comunicato su X la sua morte. Il sovrano britannico, che ha ballato con Schloss a un evento a Londra nel 2022, e sua moglie Camilla, patrona della fondazione Anne Frank Trust UK, hanno dichiarato di essere "molto rattristati dal dolore".
Ha scritto diversi libri e raccontato le sue esperienze in giro per il mondo, ed è stata nominata Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (MBE) nel 2013.
"Fino ai 90 anni, ha parlato con instancabile passione, tenendo spesso diversi discorsi al giorno, anche in prigioni e scuole", ha dichiarato Gillian Walnes, vicepresidente dell'Anne Frank Trust UK.
"L'eredità di Eva vive nelle vite che ha toccato e nella storia che ha coraggiosamente mantenuto viva."