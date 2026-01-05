Cosa rischia l'ex presidente del Venezuela 

AGI - Se condannato per tutti i quattro capi di imputazione federale, il presidente deposto del Venezuela Nicolás Maduro rischia una condanna da 20 anni all’ergastolo.
Nell’udienza in programma nell’aula della corte federale di Lower Manhattan, a Maduro e alla moglie, Cilia Flores, verranno letti i capi d’imputazioni e i diritti da imputati. È quasi certo che il giudice confermerà la detenzione di Maduro senza possibilità di uscita su cauzione mentre i suoi legali contesteranno l’arresto di un presidente di uno Stato sovrano.
Il reato di narcoterrorismo
Il primo capo di imputazione riguarda l’accusa di narco-terrorismo, il più grave, che coinvolge Maduro e altri due dei cinque co-imputati, ma non la moglie.
L’accusa principale sostiene che Maduro, assieme all’attuale ministro dell'interno Diosdado Cabello Rondón e all’ex ministro dell'interno Ramón Rodríguez Chacín, abbia cospirato per distribuire cocaina “consapevolmente” a organizzazioni terroristiche così come sono state definite dagli Stati Uniti.
L'atto di accusa
Nell’atto di accusa si citano le Farc, il gruppo di combattenti ribelli di sinistra colombiani, il cartello messicano della droga di Sinaloa e il cartello del nordest noto come Los Zetas. Tra le organizzazioni citate nelle venticinque pagine dell’atto figura anche la gang criminale venezuelana Tren de Aragua. Questo reato, se provato, può portare a una pena minima obbligatoria di vent'anni di carcere.
Altri capi di imputazione
Il secondo capo di imputazione è quello di cospirazione per l’importazione di cocaina, scatta quando vengono portati negli Stati Uniti almeno cinque chili di cocaina e prevede una pena minima obbligatoria di dieci anni. I capi di imputazione tre e quattro sono legati a reati in materia di armi e accusano tutti gli imputati di cospirazione e possesso di mitragliatrici e ordigni esplosivi.
I reati commessi in connessione con il traffico di droga comportano pene obbligatorie aggiuntive. Considerato che Maduro ha 63 anni, anche una condanna di quaranta o cinquant'anni equivarrebbe a un ergastolo.