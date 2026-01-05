A Sharm El-Sheikh 600 turisti italiani bloccati
A Sharm 600 turisti italiani bloccati per la chiusura dello spazio aereo greco

A causa della chiusura dello spazio aereo greco, cancellati tre voli commerciali diretti a Milano
AGI - Seicento turisti italiani sono bloccati a Sharm El-Sheik a causa della chiusura dello spazio aereo greco e il ministero degli Esteri sta prestando loro assistenza. Lo riferisce una nota della Farnesina.

"A seguito della cancellazione di tre voli commerciali diretti a Milano nella giornata di ieri - a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni - circa 600 connazionali sono attualmente fermi nella località turistica di Sharm El-Sheik, in Egitto", si legge nel comunicato, "di essi, i clienti Alpitour (circa 90) dovrebbero rientrare con un volo straordinario Neos, previsto partire a mezzanotte di stasera".

"Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto", aggiunge la Farnesina, "in stretto raccordo con la Farnesina, l'Ambasciata sta inoltre prestando la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile".

