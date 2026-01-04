Crans Montana, identificate 24 vittime. C'è l'italiana Chiara Costanzo

AGI - Sale a 24 il numero delle vittime identificate nella strage di Capodanno a Crans Montana. Lo comunica la Polizia Cantonale del Canton Vallese.
Tra loro vi sono quattro donne svizzere di 18 anni, due quindicenni e un quattordicenne; sei uomini svizzeri di 31, 20, 18, 17 anni e due sedicenni; due italiani di 16 anni; un sedicenne con doppia cittadinanza (Italia ed Emirati Arabi Uniti); un diciottenne rumeno; un francese di 39 anni e un turco di 18 anni.
Identificata la quarta vittima italiana
È Chiara Costanzo, sedicenne studentessa milanese, la quarta vittima italiana identificata nell'incendio a Crans Montana.
La messa per le vittime
Le campane a lutto della cappella di Saint-Christophe suonano lungamente a lutto a Crans Montana. Centinaia di persone stanno partecipando alla messa domenicale dedicata alle vittime del tragico incendio di Capodanno. La santa funzione è officiata dai monsignori Jean-Marie Lovey vescovo di Sion, Charles Morerod e Alain de Raemy e dai rappresentanti di altre confessioni religiose. La messa sarà seguita da una processione silenziosa verso il memoriale per le vittime dove la popolazione potrà porgere i propri omaggi, deporre fiori o candele e firmare il libro delle condoglianze sul podio allestito dal Comune di Crans-Montana.
Il messaggio Papa letto durante la messa
Il vescovo di Sion, Jean Marie Lovey, che sta celebrando la messa per le vittime dell'incendio ha detto di avere ricevuto un messaggio da Papa Leone XIV "che si unisce al nostro dolore con parole commoventi e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie e sostenere coloro che soffrono".
"Crans Montana è la nuova Gerusalemme"
"Crans Montana è diventata la nuova Gerusalemme, è arrivata gente da tutto il mondo a partecipare al nostro dolore". Lo ha detto il vescovo di Sion parlando alle centinaia di persone che partecipano alla messa per le vittime dell'incendio. Parenti e amici delle vittime sono in chiesa, gli altri assistono fuori alla messa proiettata su un maxi schermo.