Papa Leone XIV: 'Prevalga il bene del popolo. Garantire la sovranità del Venezuela'
Papa Leone XIV: "Prevalga il bene del popolo. Garantire la sovranità del Venezuela"
Home>Estero

Papa Leone XIV: "Prevalga il bene del popolo. Garantire la sovranità del Venezuela"

Il Santo Padre ha espresso profonda preoccupazione per la situazione in Venezuela, invitando tutte le parti a far prevalere il bene del popolo sopra ogni interesse particolare
Papa Leone XIV
Afp - Papa Leone XIV
venezuela papa leone xiv
di lettura

AGI - "Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela". Così Papa Leone XIV al termine dell'Angelus.

ADV

"Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace garantendo la sovranità del paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione di stabilità e di concordia con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica", è l'appello del Pontefice.

ADV

"Per questo prego e vi invito a pregare affidando la nostra preghiera all'intercessione della Madonna dei Coromoto e dei santi José Gregorio Hernandez, il Suor Carmen Rendides".

Leone XIV, vicinanza a chi è nel dolore per tragedia Svizzera

"Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia venuta a Cras-Montana in Svizzera". Così il Pontefice al termine dell'Angelus. "Assicuro la preghiera per i giovani defunti per i feriti e per i loro familiari", ha rimarcato il Pontefice.

ADV