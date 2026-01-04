Papa Leone XIV: 'Prevalga il bene del popolo. Garantire la sovranità del Venezuela'

AGI - "Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela". Così Papa Leone XIV al termine dell'Angelus.
"Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace garantendo la sovranità del paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione di stabilità e di concordia con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica", è l'appello del Pontefice.
"Per questo prego e vi invito a pregare affidando la nostra preghiera all'intercessione della Madonna dei Coromoto e dei santi José Gregorio Hernandez, il Suor Carmen Rendides".
Leone XIV, vicinanza a chi è nel dolore per tragedia Svizzera
"Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia venuta a Cras-Montana in Svizzera". Così il Pontefice al termine dell'Angelus. "Assicuro la preghiera per i giovani defunti per i feriti e per i loro familiari", ha rimarcato il Pontefice.