Il dopo-Maduro e la lezione di MacArthur in Giappone

agi - Quando Douglas MacArthur sbarcò nel Giappone sconfitto, nell'autunno del 1945, non arrivò da "governatore" in senso stretto. Il suo titolo era Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), ma nei fatti fu l'uomo che ebbe l'ultima parola su quasi tutto: sicurezza, riforme politiche, ricostruzione economica. Washington gli consegnò un mandato ampio e, pur in un'occupazione formalmente "alleata", la catena di comando era americana.
La prima mossa fu smontare l'apparato militarista che aveva portato il Paese alla guerra e rendere irreversibile la svolta istituzionale. Il passaggio simbolico e sostanziale arrivò con la nuova Costituzione: una carta riscritta sotto l'impulso decisivo del quartier generale di MacArthur, ratificata nel 1946 ed entrata in vigore nel 1947. Dentro c'era anche l'ormai celebre Articolo 9, la rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale.
Riforme sociali e continuità simbolica
Ma l'occupazione non fu solo ingegneria costituzionale. Fu anche una gigantesca operazione di "riforma sociale" dall'alto: riforma agraria per ridurre il potere dei grandi proprietari, tentativi di ridimensionare i conglomerati industriali (il famigerato zaibatsu), nuove libertà sindacali, e un pacchetto di diritti che - almeno sulla carta - ampliava lo spazio politico delle donne e ridefiniva il ruolo della famiglia imperiale.
Un altro tassello, spesso discusso dagli storici, fu l'uso della continuità simbolica per governare la transizione: l'imperatore Hirohito rimase sul trono durante l'occupazione, scelta ritenuta funzionale alla stabilità e all'adesione della popolazione al nuovo corso.
Il risultato, nel giro di pochi anni, fu un Paese trasformato: un sistema politico pluralista, un nuovo patto civile, un'economia rimessa in moto anche grazie al cambio di rotta imposto poi dalla Guerra fredda. Molte riforme - dalla Costituzione alla riforma agraria - rimasero in piedi anche dopo la fine formale dell'occupazione.
Il confronto: Giappone e Venezuela post-Maduro
Il confronto con il Venezuela del dopo-Maduro nasce oggi da un fatto senza precedenti come la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti in un'operazione militare che sta scuotendo l'America Latina e dividendo governi e opinioni pubbliche sul piano della legittimità internazionale.
A Caracas, intanto, la Corte Suprema ha indicato la vicepresidente Delcy Rodríguez come presidente ad interim "per garantire continuità amministrativa", aprendo di fatto un braccio di ferro istituzionale e politico su chi detenga il potere e con quale cornice legale.
Ed è qui che MacArthur diventa una lente utile - non perché la storia si ripeta, ma perché mette in fila tre dilemmi che ogni "dopo" autoritario si trova davanti: legittimità, ricostruzione politica e nuovo patto sociale.
Legittimità e stabilità nella transizione
In Giappone l'occupazione puntò a ottenere obbedienza senza umiliazione totale, anche conservando un simbolo di continuità. In Venezuela, al contrario, l'origine esterna dello shock alimenta accuse di "pirateria" e reazioni ostili, mentre la comunità internazionale si spacca e l'Onu si prepara a discuterne.
MacArthur lavorò attraverso ministeri giapponesi già esistenti, cambiandone la direzione politica e imponendo nuove regole. Per Caracas il nodo è simile: riformare (o depoliticizzare) forze armate, polizia e apparati di sicurezza senza precipitare nel caos, mentre sullo sfondo restano alleanze esterne e interessi energetici enormi.
Riforme economiche come strumenti politici
La riforma agraria e la ristrutturazione economica in Giappone furono strumenti politici prima ancora che economici: redistribuire potere per rendere più difficile il ritorno del passato. In Venezuela, la partita si giocherà su petrolio, istituzioni, credibilità del voto e capacità di evitare vendette generalizzate che incendino ulteriormente il Paese.
La lezione di MacArthur: orizzonte chiaro e garanzie
La lezione più "fredda" dell'era MacArthur, però, è un'altra: le transizioni guidate dall'esterno funzionano solo se hanno un orizzonte chiaro e una cornice condivisa in termini di regole, tempi e garanzie. In Giappone quello schema - con tutti i suoi lati oscuri e le sue forzature - produsse stabilità. Nel Venezuela del dopo-Maduro, invece, la cornice è oggi la variabile più incerta: tra disputa sulla legalità dell'operazione, potere ad interim contestato e pressioni geopolitiche, il rischio è che il "giorno dopo" diventi una lunga zona grigia.