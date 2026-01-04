Chiuso lo spazio aereo in Grecia, sospesi tutti i voli

AGI - Lo spazio aereo greco resterà chiuso fino alle 16:00 locali, le 15:00 in Italia, a causa di un problema tecnico che sta impedendo le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei. Lo ha annunciato l'autorità aeroportuale israeliana. Sono quindi previsti ritardi e cancellazioni.
L'agenzia stampa greca Ana ha spiegato che nelle ultime ore sono stati registrati gravi problemi con le frequenze radio che hanno causato il blocco degli aeromobili negli aeroporti di tutto il Paese. Flight Radar mostra al momento lo spazio aereo sopra la Grecia del tutto vuoto.
Origine del guasto e attesa di risoluzione
Il problema è stato segnalato stamane dall'autorità ellenica per l'aviazione civile e sembra riguardare i sistemi di radiofrequenza centrali dei centri di controllo d'area di Atene e Macedonia, e non è ancora chiaro quando verrà risolto, spiega l'agenzia. È previsto a breve un annuncio ufficiale da parte dell'Autorità Ellenica per l'Aviazione Civile.
Impatto sugli atterraggi e periodo di punta
Gli aerei attualmente in volo diretti negli aeroporti greci atterreranno "manualmente", come viene definito nella terminologia aeronautica, ovvero senza l'uso di sistemi tecnici automatizzati. Il guasto avviene in un momento particolarmente critico in cui gli scali di Atene e Salonicco sono alle prese con un aumento dei volumi di traffico legato alla fine delle vacanze di Natale.