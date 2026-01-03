Venezuela–Usa: quattro mesi di escalation tra attacchi, sequestri e tensioni militari

AGI - Dall'inizio di settembre, l'esercito statunitense ha effettuato più di 30 attacchi contro imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, uccidendo oltre 110 persone. Il primo di questi attacchi, il 2 settembre, ha suscitato ulteriori polemiche quando è emerso che l'esercito aveva effettuato un "secondo passaggio" per uccidere due sopravvissuti. Alcuni parlamentari al Congresso hanno chiesto un'indagine per verificare se ciò costituisca un crimine di guerra. Poi, il 10 dicembre, gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera 'The Skipper' al largo delle coste del Venezuela. La missione è stata lanciata dalla USS Gerald R. Ford, una portaerei che si trova nella zona da settimane nell'ambito di un più ampio rafforzamento delle forze statunitensi nella regione.
Il Procuratore Generale Pam Bondi ha pubblicato un video di 45 secondi dell'operazione su X, che mostra personale armato scendere sul ponte della nave da un elicottero, sostenendo che gli Stati Uniti hanno eseguito un mandato di sequestro della nave perché era "utilizzata per trasportare petrolio sanzionato da Venezuela e Iran". Meno di una settimana dopo, il presidente Trump ha annunciato un "blocco totale e completo" delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela.
Escalation dei sequestri e attacchi marittimi
Gli Stati Uniti hanno poi sequestrato una seconda petroliera al largo delle coste venezuelane il 20 dicembre e hanno inseguito una terza petroliera che è riuscita a sottrarsi all'abbordaggio e a fuggire.
Il primo attacco terrestre e la reazione del Venezuela
In quello che potrebbe essere il primo attacco terrestre noto della campagna, Trump ha dichiarato a fine dicembre che gli Stati Uniti hanno "distrutto" una "grande struttura" presumibilmente legata al traffico di droga. Ha descritto l'obiettivo come una "zona portuale dove caricano le navi di droga", ma non ne ha specificato l'ubicazione né ha fornito ulteriori dettagli. Il governo venezuelano ha criticato le operazioni in mare, definendo i sequestri delle petroliere atti di "pirateria" e accusando l'amministrazione Trump di volere un cambio di regime.