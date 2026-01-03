Maduro, ascesa e caduta del 'presidente operaio'

AGI - L'ultima immagine che avremo di Maduro, prima che abbandoni i panni del leader chavista per indossare quelli del detenuto in una prigione statunitense, è di lui che guarda fisso in camera con in testa un cappellino con il suo slogan preferito - "No alla guerra, sì alla pace" - e chiede a Donald Trump di "negoziare, quando vuole e dove vuole".
Il contestatissimo regime del successore di Hugo Chavez si è concluso questa notte con un blitz con cui lui e la moglie sono stati "prelevati dalla loro camera da letto" e portati sulla portaerei americana.
Da ex autista di autobus a presidente
Maduro ha sempre cercato di coltivare l'immagine di un uomo comune, un "presidente della classe operaia", nonostante le accuse di violazioni dei diritti umani. Alto, con folti baffi, questo ex autista di autobus e leader sindacale di 63 anni ha sfruttato gli stereotipi dell'"uomo del popolo" per i suoi interessi politici. Gli piaceva fare appello al buon senso, massacrare le parole inglesi, parlare di baseball o trascorrere le serate a guardare la televisione con la moglie, Cilia Flores, la "Prima Combattente", ex procuratore generale onnipresente sulla scena politica venezuelana. Flores, 69 anni, è stata anche parlamentare dal 2000 fino alla sua nomina a presidente dell'Assemblea Nazionale.
La carriera politica di Maduro
Maduro era nel mezzo del suo terzo mandato che gli avrebbe garantito 18 anni di potere, più del defunto Hugo Chavez e superato solo dal dittatore Juan Vicente Gomez, al potere per 27 anni (1908-1935). Ma la vita di Maduro si estende ben oltre l'autobus che guidava da giovane. Formatosi a Cuba, è stato membro del parlamento, ministro degli Esteri e vicepresidente sotto Chavez. I suoi rivali, erroneamente, lo sottovalutarono da ogni punto di vista. Riuscì a eliminare la resistenza all'interno del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv) al governo e tenne a bada l'opposizione con il supporto dei militari.
Le sfide del governo e le sanzioni
Etichettato come "dittatore" dai suoi detrattori, Maduro fu designato da Chávez come suo successore il 9 dicembre 2012, prima che l'allora presidente si recasse a Cuba per curare un cancro che tre mesi dopo lo avrebbe ucciso. Durante il suo governo massicce manifestazioni sono state brutalmente represse dall'esercito e dalla polizia nel 2014, nel 2017 e nel 2019, provocando centinaia di morti. Maduro ha dovuto inoltre affrontare una raffica di sanzioni internazionali dopo la sua prima rielezione nel 2018, boicottata dall'opposizione e non riconosciuta da una cinquantina di Paesi. È rimasto al potere nonostante una crisi economica senza precedenti con un PIL che si è contratto dell'80% in un decennio e quattro anni consecutivi di iperinflazione.
Realpolitik, negoziati e accuse
Maduro si è presentato come "indistruttibile", come proclama lo slogan del cartone animato propagandistico "Super Mustache", che lo ritrae alla televisione di stato come un supereroe che combatte mostri e cattivi inviati dagli Stati Uniti e dall'opposizione venezuelana, ma non ha mai avuto il carisma di Chavez. Tuttavia, al di là della retorica, sapeva come giocare alla realpolitik: ha tagliato la spesa pubblica, eliminato i dazi per incrementare le importazioni e porre fine alla carenza di beni, e consentito l'uso informale del dollaro, che ora regna sovrano in un Paese dove negozi e ristoranti di lusso sono riapparsi, anche se solo per il piacere di pochi eletti. Per un certo periodo è riuscito a negoziare con Washington, nonostante la sua intransigente retorica antiamericana. Ha ripreso parzialmente il commercio di petrolio concedendo licenze ad aziende come la società americana Chevron e ha ottenuto il rilascio di due nipoti di Flores, condannati per traffico di droga negli Stati Uniti, e dell'uomo d'affari Alex Saab, accusato di essere il suo prestanome e sotto processo in Florida per riciclaggio di denaro. Washington lo accusa di essere a capo del narcotraffico e del Cartello dei Soli, un'organizzazione criminale la cui esistenza è messa in dubbio da numerosi esperti. Lontano dall'ateismo che per definizione accompagna il marxismo, Maduro si definisce "marxista", "cristiano" e "bolivariano" e mantiene stretti legami con gli evangelici ripetendo un altro dei suoi slogan preferito: "Cristo è con noi!".