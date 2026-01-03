Rogo Crans-Montana: identificate tre vittime italiane

AGI - E' arrivata in serata la notizia tanto temuta: le prime vittime italiane nell'incendio di Crans Montana sono state identificate. L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ha detto all'AGI che sono tre, precisando che le famiglie sono state informate.
Nella tragedia di Crans Montana, i dati sono ancora provvisori: sono morte 40 persone e 121 sono rimaste ferite. Tre le vittime italiane identificate, otto quelle svizzere. Tutti giovani, giovanissimi. Ed emergono nuovi particolari sulla tragedia: quando le fiamme si sono diffuse a soffitti e arredi, nel pub si è arrivati a una temperatura di oltre 500 gradi.
I proprietari indagati per il rogo di Capodanno
Nella villa a due piani vicina a uno dei loro locali, 'Le vieux Chalet' oggi in 'chiusura straordinaria', Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric hanno ricevuto la notizia di essere indagati dalla Procura del Canton Vallese per i reati di omicidio, incendio e lesioni colpose nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a 'Le Constellation'. Poco dopo la diffusione delle accuse, un'auto della polizia cantonale ha iniziato a presidiare l'appartamento dei coniugi per tenere lontani i cronisti. Nei giorni scorsi i coniugi avevano assicurato ad alcuni media locali che nel disco-bar tutto era in regola, come certificato da tre ispezioni negli ultimi dieci anni.
I dubbi sulle licenze e gli accertamenti di idoneità
Gli inquirenti vogliono però andare a fondo sul tema e per questo nei prossimi giorni saranno convocate le persone che hanno svolto gli accertamenti sulle idoneità richieste. Da chiarire anche se il locale avesse necessità di una licenza 'da ballo', perché dalla visura camerale risulta che i due possedevano quella "di ristorazione, di vendere bevande e di mettere in commercio dei vini in generale" ma non vi è cenno ad altro. La procuratrice Beatrice Pilloud ha riferito che il Comune di Crans Montana ha consegnato i documenti sui controlli nel locale.
Il commento dell'ambasciatore italiano sulla sicurezza
Interrogato dai giornalisti sul tema, l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha risposto: "Non sono in grado di fare paragoni con l'Italia ma quello che posso dire è che in Italia esistono servizi di vigilanza interna, c'è del personale e non oso immaginare un locale notturno gestito in questo modo nel nostro Paese dove abbiamo procedure molto severe".
Omaggio alle vittime e bilancio aggiornato
Le autorità elvetiche, tra le quali il consigliere federale Beat Jans, il presidente del governo vallesano Mathias Reynard e la procuratrice Pilloud, hanno reso omaggio alle vittime davanti al tenero 'muro' di fiori, lumini e biglietti affettuosi vicino a quel che resta del 'Le Constellation'. Poi hanno preso la parola, impegnandosi ad accertare le responsabilità, una questione che definiscono "di importanza primaria". È emerso il terribile dettaglio che le temperature hanno raggiunto "i 500-600 gradi".
Le vittime identificate nelle ultime ore hanno tra i 18 e i 24 anni. I feriti in totale sono 121 di cui 5 non identificati, mentre gli italiani sono 14, in 9 ora ricoverati in Italia. Uno dei dispersi, Giuliano Biasini, sta bene e non si trovava nel locale come si temeva. C'è chi ancora spera in un altro miracolo, ma nel bar vicino al locale, lo sguardo di una donna in attesa di informazioni sul figlio disperso non lasciava molta speranza.