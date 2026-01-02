Polemiche a New York: la moglie di Zoran Mamdani criticata per gli stivaletti Miista

ADV
AGI - La stampa conservatrice americana è partita all'attacco della moglie di Zoran Mamdani, neo sindaco socialista di New York. Pietra dello scandalo sono gli stivaletti che Rama Duwaji ha indossato il 31 dicembre per la prima cerimonia di giuramento del marito.
Il New York Post, che per primo si è accorto del dettaglio, ha scoperto che si tratta di 'Shelley Boots' a mezza gamba in pelle nera, con lacci. A produrli è l'esclusiva casa di moda spagnola Miista. Prezzo al pubblico, secondo il giornale, 630 dollari; sul sito sono in vendita a 530 euro.
NYC's new First Lady Rama Duwaji in Miista Shelley boots at Zohran’s inauguration. pic.twitter.com/maP89fEowr— Louis Pisano (@LouisPisano) January 1, 2026
