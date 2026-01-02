FBI sventa attentato di Capodanno in North Carolina: arrestato 18enne legato all’Isis

AGI - L'Fbi ha sventato un attentato pianificato per Capodanno in North Carolina da un individuo che aveva giurato fedeltà all'Isis. Lo ha dichiarato su X il direttore del dipartimento, Kash Patel. Il sospetto, arrestato con l'accusa di aver cercato di fornire sostegno materiale a un'organizzazione terroristica straniera, è il diciottenne Christian Sturdivant, che avrebbe progettato di attaccare i clienti di un negozio di alimentari e di un fast food, ha spiegato in conferenza stampa Russ Ferguson, procuratore del distretto occidentale della North Carolina.
A incastrare Sturdivant, ha spiegato il procuratore, erano state le sue recenti interazioni con un individuo che "riteneva affiliato all'Isis, ma che in realtà era un dipendente governativo sotto copertura online", definito "OC" nei documenti legali. Lo scorso 14 dicembre, in particolare, Sturdivant avrebbe inviato all'OC un'immagine di due martelli e un coltello, dicendosi pronto a "fare presto il jihad" e proclamandosi "un soldato dello Stato", ovvero l'Isis.
In seguito, ha proseguito Ferguson, il diciottenne avrebbe confessato all'agente di aver pianificato di attaccare un supermercato e un fast food specifici nella sua città, Mint Hill, e discusso con lui il possibile acquisto di un'arma da fuoco da utilizzare insieme ai coltelli durante l'attacco. "Si stava preparando per la jihad, e persone innocenti sarebbero morte. E siamo stati molto, molto fortunati che non sia successo", ha aggiunto il procuratore distrettuale.
"Questa proficua collaborazione tra le forze dell'ordine federali e locali ha salvato vite americane da un orribile attacco terroristico alla vigilia di Capodanno", ha dichiarato il ministro della Giustizia Usa, Pam Bondi, "il Dipartimento di Giustizia rimane vigile nella nostra ricerca dei malvagi simpatizzanti dell'Isis: chiunque pianifichi di commettere attacchi cosi' depravati affronterà tutta la forza della legge".
I procuratori hanno affermato che una perquisizione delle forze dell'ordine nella residenza di Sturdivant, lo scorso 29 dicembre, aveva portato alla luce vari documenti manoscritti, uno dei quali era intitolato "Attacco di Capodanno 2026" e "elencava, tra le altre cose, oggetti come un giubbotto, una maschera, guanti tattici e due coltelli presumibilmente utilizzati nell'attacco".
Il documento "elencava anche l'obiettivo di accoltellare il maggior numero possibile di civili e il numero totale delle vittime tra 20 e 21", ha spiegato ancora Ferguson, "la nota includeva anche una sezione denominata "Operazione martirio", con un piano per attaccare la polizia arrivata sul luogo dell'attacco in modo che l'imputato morisse da martire". "Inoltre, le forze dell'ordine hanno sequestrato dalla camera da letto di Sturdivant un martello blu, un martello con manico di legno e due coltelli da macellaio nascosti sotto il letto dell'imputato", ha concluso il procuratore. Sturdivant, se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di carcere.