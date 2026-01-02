Giappone, nudo interrompe gli auguri di Capodanno dell’imperatore

AGI - I tradizionali auguri di Capodanno dell'imperatore giapponese Naruhito sono stati interrotti questa mattina da un fuori programma: un giovane sui 20 anni si è spogliato sotto al balcone da cui il sovrano, attorniato dalla sua famiglia, stava parlando. Lo hanno riferito i media giapponesi.
Cosa è successo
Appena Naruhito e l'imperatrice Masako sono apparsi alla folla, l'uomo, che era in prima fila, ha iniziato a gridare a togliersi i vestiti, fino a restare completamente nudo, e ha tentato di superare le transenne.
Subito sono intervenute la Guardia Imperiale e dalla polizia di Tokyo: gli agenti lo hanno buttato a terra e immobilizzato, tra lo sconcerto dei presenti.
La famiglia reale, un forte simbolo per il Paese
La famiglia imperiale, le cui radici risalgono a 2.600 anni fa secondo la leggenda, ha rinunciato formalmente al 'diritto divino' dopo la resa del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il suo ruolo è puramente cerimoniale, ma resta un forte simbolo del Paese.