Giappone, nudo interrompe gli auguri di Capodanno dell’imperatore
Giappone, ventenne nudo interrompe gli auguri di Capodanno dell’imperatore
Home>Estero

Giappone, ventenne nudo interrompe gli auguri di Capodanno dell’imperatore

Durante gli auguri di Capodanno dell’imperatore Naruhito a Tokyo, un giovane si è spogliato davanti al palazzo imperiale e ha tentato di superare le transenne. Fermato dalla polizia
L'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako
Ryo Aoki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - L'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako
Capodanno Giappone imperatore Naruhito
di lettura

AGI - I tradizionali auguri di Capodanno dell'imperatore giapponese Naruhito sono stati interrotti questa mattina da un fuori programma: un giovane sui 20 anni si è spogliato sotto al balcone da cui il sovrano, attorniato dalla sua famiglia, stava parlando. Lo hanno riferito i media giapponesi.

ADV

Cosa è successo

ADV

Appena Naruhito e l'imperatrice Masako sono apparsi alla folla, l'uomo, che era in prima fila, ha iniziato a gridare a togliersi i vestiti, fino a restare completamente nudo, e ha tentato di superare le transenne.

Subito sono intervenute la Guardia Imperiale e dalla polizia di Tokyo: gli agenti lo hanno buttato a terra e immobilizzato, tra lo sconcerto dei presenti.

La famiglia reale, un forte simbolo per il Paese

La famiglia imperiale, le cui radici risalgono a 2.600 anni fa secondo la leggenda, ha rinunciato formalmente al 'diritto divino' dopo la resa del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il suo ruolo è puramente cerimoniale, ma resta un forte simbolo del Paese.

ADV