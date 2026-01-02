Prima neve dell’anno a Istanbul, la città ritrova l'antica magia

AGI - La prima neve dell'anno ha vestito di bianco Istanbul. Un'atmosfera magica per i turisti che possono godere di scenari fuori dal comune in una città già di per sè vibrante: parchi, strade, monumenti coperti da una coltre candida. La neve ha anche portato alla chiusura di uffici e scuole con il risultato di liberare la città dalla morsa e dai rumori del consueto traffico e moltiplicare anzi le passeggiate delle famiglie con bambini al seguito e degli abitanti della città, impegnati a catturare ricordi con le fotocamere degli smartphone. A ricordare la quotidianità della città i mercati e i pescatori allineati sul ponte di Galata.
Appena pochi giorni fa un branco di tonni è stato ripetutamente avvistato tra il Bosforo e il Mare di Marmara e la neve non ha fermato i tanti che sognano il colpaccio e che hanno acceso dei fuochi per scaldarsi in attesa che qualcosa abbocchi alle loro canne da pesca.
Tanti i pupazzi di neve, tante le battaglie a colpi di palle di neve, specie nei quartieri più centrali dove già nella notte molti, giovani e meno giovani, si sono riversati nelle strade per delle vere e proprie 'sfide'. La neve non ha causato disagi rilevanti, anzi sembra aver rallentato il ritmo della vita in una città altrimenti perennemente frenetica.
Istanbul respira l'aria fredda, si gode il panorama innevato senza folla, ma con la gente per strada, e nei caffè; senza traffico, ma con poche macchine e mezzi pubblici comunque puntuali e per qualche giorno dimentica di essere una metropoli con 20 milioni di abitanti.