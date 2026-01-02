Lauren, il sedicenne con il taccuino che cerca i sei amici dispersi a Crans-Montana

AGI - Lauren Gruber, 16 anni, studente al liceo di Losanna, mostra un bloc notes a righe con sei nomi scritti in penna blu: Pablo, Leo, Hernan, Perez, Vivian, Lucas. Sono i suoi amici di Losanna, hanno tra i 16 e i 19 anni ed erano al 'Les Costellations' la sera del 31 dicembre mentre lui non c'era.
È appena uscito dal Centro Congressi di Crans Montana dove in queste ore si concentrano angoscia e speranza dei familiari ma anche degli amici dei ragazzi di cui non si hanno più notizie dalla notte di Capodanno. Ripete tante volte la parola "informazioni" in inglese e in francese, a seconda della nazionalità dell'interlocutore, ad alcuni giornalisti che incontra all'uscita. Nel centro ha parlato con i parenti e uno psicologo.
La determinazione nella ricerca degli amici dispersi
Il tono è quello determinato di un ragazzo che sta cercando i suoi compagni di viaggio, di confidenze, di avventure spariti all'improvviso dal cammino insieme. E lo fa assieme ad altri amici che ne condividono la trepidazione. "Passo ogni ora e ogni giorno a cercare informazioni. Non so se sono vivi o morti. Nessuno ce le dà ma continuiamo a chiedere e a sperare di averle in tempi rapidi.
Lo scambio di informazioni e la situazione attuale
Ci scambiamo tutte le poche informazioni che abbiamo - dice mostrando il 'gruppo' sul telefono e le fotografie degli amici dispersi - aspettiamo che arrivino le liste dei feriti e delle vittime e cerchiamo di stare vicini ai loro affetti. Sono amici di Losanna, la mia città, alcuni vengono da altri Paesi. So che due di loro sono in ospedale, ma non so esattamente dove, mentre altri quattro risultano dispersi".