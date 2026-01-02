Ucraina: intensi raid russi su Zaporizhzhia, 2 feriti a Dnipropetrovsk

AGI - Esplosioni e incendi nella città di Zaporizhzhia, a causa di un attacco russo con i droni. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Ova di Zaporizhzhia Ivan Fedorov, riporta Ukrinform.
"I russi stanno colpendo il centro regionale. C'è un incendio", si legge. L'allerta aerea permane, avverte l'Ova. I residenti di Zaporizhia e della regione sono invitati a rimanere in luoghi sicuri. In precedenza, l'Aeronautica Militare aveva lanciato l'allarme per lo spostamento di droni d'attacco in direzione di Zaporizhzhia da sud.
Secondo Ukrinform, il primo giorno del nuovo anno il nemico ha attaccato la regione e quasi 4.000 persone sono rimaste prive di elettricità.
Nelle ultime 24 ore 737 attacchi
Nella regione di Zaporizhzhia i russi hanno sferrato 737 attacchi nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'Ova di Zaporizhia Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. Due i feriti in seguito agli attacchi nemici nei distretti di Zaporizhzhia e Polohiv della regione. Sono stati segnalati 54 danni ad abitazioni, automobili e infrastrutture.
Due feriti a Dnipropetrovsk
Droni russi hanno sferrato un attacco anche nella regione di Dnipropetrovsk, l'azione ha causato il ferimento di due persone. Lo ha reso noto su Telegram il capo ad interim del Dipartimento di polizia dell'oblast' di Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, come riferisce Ukrinform.
"Il nemico ha colpito il distretto di Synelnyky con i droni. Ha colpito le comunita' di Slovianska, Bogynivska e Vasylkivska", ha scritto Haivanenko. Nel dettaglio due persone sono rimaste ferite. Un garage, una cucina estiva e un ampliamento della casa hanno preso fuoco. Anche un istituto superiore, una palestra e un'abitazione privata sono state danneggiate.