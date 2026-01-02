Maduro pronto a discutere con gli Usa di droga

AGI - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro si dice "pronto" a discutere con Washington di "lotta alla droga", 'petrolio' o "accordi" economici.
Poi a proposito di un presunto attacco statunitense nelle strutture portuali venezuelane non ha confermato ne' smentito, dicendo a un'emittente televisiva "potrebbe essere un argomento di cui parleremo tra qualche giorno. Sicuramente potremmo discuterne tra qualche giorno".
Lunedì scorso Donald Trump aveva sostenuto che gli Stati Uniti avevano distrutto un'area di attracco utilizzata da navi accusate di partecipare al traffico di droga in Venezuela
"Il governo degli Stati Uniti lo sa: se vogliono discutere seriamente un accordo per la lotta al narcotraffico, noi siamo pronti; se vogliono il petrolio del Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono", ha proseguito durante un'intervista televisiva Nicolas Maduro, presidente venezuelano.