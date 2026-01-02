Il proprietario bar: 'Tutto era fatto secondo gli standard'

AGI - Nel bar Le Constellation di Crans-Montana "tutto era stato fatto secondo gli standard". Lo ha dichiarato a La Tribune de Genève Jacques Moretti, il proprietario del locale divorato la notte di Capodanno da un incendio che ha causato la morte di decine di giovani.
Raggiunto telefonicamente dal quotidiano elvetico, Moretti ha affermato di "non stare bene" e ha rifiutato un'intervista. L'imprenditore si è limitato a dire che la struttura era stata ispezionata "tre volte in dieci anni" e che "tutto era stato fatto secondo gli standard".
Interrogati i proprietari del locale
La coppia è stata interrogata dalla magistratura in qualità di "persone chiamate a fornire informazioni", il che significa che non sono formalmente incriminate, ma il loro coinvolgimento nel caso non è escluso, scrive la testata ginevrina. Secondo l'emittente francese Bfm, Moretti non si trovava nel bar quando è scoppiato l'incendio ma in uno degli altri due locali posseduti dalla coppia. Sua moglie, Jessica Moretti, presente sulla scena dell'incendio, ha riportato ustioni al braccio, secondo quanto ha detto a Le Figaro una fonte vicina alle indagini.