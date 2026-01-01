Zelensky: 'Vogliamo la fine della guerra, non dell'Ucraina'

AGI - Nel suo discorso di Capodanno, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che "vogliamo la fine della guerra, non la fine dell'Ucraina". Nel suo intervento, riportato dal sito Ukrinform, il leader di Kiev ha ribadito che l'Ucraina cerca soprattutto la pace, ma non a scapito della sua sovranità. "Cominciamo dalla cosa più importante. Cosa vuole l'Ucraina? La pace? Sì. A qualsiasi costo? No. Vogliamo la fine della guerra, non la fine dell'Ucraina. Siamo stanchi? Estremamente. Significa che siamo pronti ad arrenderci? Chi la pensa così si sbaglia di grosso", ha dichiarato Zelensky.
Il presidente ha poi ricordato che il popolo ucraino sta resistendo da 1.407 giorni a una guerra su vasta scala: un periodo più lungo dell'occupazione nazista di molte città ucraine durante la Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ha sottolineato, inoltre, che i russi stanno ora cercando di fuorviare il mondo e ha esortato a non seguire l'esempio dell'aggressore.
L'inganno russo e la pressione diplomatica
"Ritiratevi dal Donbass e tutto sarà finito. Ecco come suona l'inganno quando tradotto dal russo, in ucraino, in inglese, in tedesco, in francese e, di fatto, in qualsiasi lingua del mondo. C'è ancora qualcuno che ci crede? Purtroppo. Perché troppo spesso la verità viene ancora evitata e chiamata diplomazia, anche se in realtà si tratta semplicemente di bugie in giacca e cravatta. Ecco perché c'è pressione sull'Ucraina", ha osservato il leader di Kiev.
Le verità ovvie e i crimini del Cremlino
Secondo lui, l'Ucraina deve costantemente dimostrare verità apparentemente ovvie: dopo l'occupazione della Crimea, la confisca di parti delle regioni di Donetsk e Luhansk, l'invasione su vasta scala del 24 febbraio, dopo Bucha, Mariupol, Olenivka e tutto ciò che il Cremlino ha fatto in tutto questo tempo, "prenderli in parola non è altro che un verdetto".
La lotta per la pace e gli obiettivi futuri
"Certo, più di ogni altra cosa in questo momento, vogliamo la pace. Ma a differenza della neve di Capodanno, non cadrà semplicemente dal cielo come un miracolo. Ma crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo per essa. E continueremo a farlo", ha proseguito Zelensky. "Nel 2026, vogliamo davvero che il cielo sia calmo e la terra pacifica; che il calore e la luce riempiano le nostre case - e non 170, ma tutte le 220, come dovrebbe essere; che tutta la nostra gente torni a casa - dal fronte, dalla prigionia, dall'occupazione. Che noi resistiamo, che l'Ucraina resista", ha concluso.
Aggiornamento sull'accordo di pace
Nelle scorse ore, Zelensky ha affermato che l'accordo di pace è pronto al 90%, assicurando che i documenti saranno disponibili per la firma a gennaio.