Usa: 'Le esercitazioni cinesi intorno a Taiwan aumentano le tensioni'

AGI - Le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan hanno "inutilmente" aumentato le tensioni nella regione. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano, invitando Pechino a "cessare la sua pressione militare".
"Le attività militari e la retorica della Cina nei confronti di Taiwan e di altri paesi della regione aumentano inutilmente le tensioni. Esortiamo Pechino a esercitare moderazione, a cessare la sua pressione militare contro Taiwan e a impegnarsi invece in un dialogo significativo", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott in una nota. Questa settimana Pechino ha lanciato missili e schierato decine di aerei da combattimento, navi della marina e della guardia costiera per circondare l'isola principale di Taiwan, in esercitazioni condannate da Taipei come "altamente provocatorie".
La posizione degli Stati Uniti sullo status quo di Taiwan
La Cina sostiene che Taiwan faccia parte del suo territorio e ha minacciato di usare la forza per annetterla. "Gli Stati Uniti sostengono la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e si oppongono a cambiamenti unilaterali dello status quo, anche con la forza o la coercizione", ha affermato Pigott.
Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per le esercitazioni della Cina, ignorando la possibilità che Xi Jinping ordini un'invasione. "Ho un ottimo rapporto con il presidente Xi. E non mi ha detto nulla al riguardo. Di certo l'ho visto", ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto delle esercitazioni. "Non credo che lo farà", ha detto Trump, apparentemente riferendosi a un'invasione. "Hanno fatto esercitazioni navali per 20 anni in quella zona. Ora la gente la percepisce in modo un po' diverso".
Il pacchetto armi
La dimostrazione di forza di Pechino è arrivata dopo che l'amministrazione Trump ha approvato un pacchetto di armamenti da 11 miliardi di dollari per Taiwan. Gli Stati Uniti si sono impegnati per decenni a garantire la difesa di Taiwan, pur rimanendo ambigui sull'eventuale intervento dell'esercito statunitense in caso di invasione. L'ultima esercitazione militare cinese è stata la sesta importante tornata di manovre dal 2022, quando la visita a Taiwan dell'allora presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi fece infuriare Pechino.