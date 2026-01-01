Un 'Flashover' devastante nel bar di Crans Montana: cosa è successo

AGI - Le autorità del Canton Vallese sostengono che presso il bar-pub 'Le Constellation' di Crans Montana si è verificato un 'flashover', ovvero un passaggio improvviso e rapido da un incendio di piccola entità a un incendio vero e proprio che ha intaccato tutte le superfici infiammabili in pochi istanti. Come hanno riferito le autorità nel pomeriggio, il 'flashover' ha causato una o più esplosioni.
Il 'flashover' è un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi provocando una o più esplosioni. Secondo le autorità del Canton Vallese è quanto sarebbe accaduto nel cuore della notte di Capodanno nel locale pubblico in centro a Crans Montana.
Cos'è il flashover e come si propaga
Il 'flashover' è il passaggio repentino da un incendio localizzato ad un incendio generalizzato. Questo fenomeno si verifica quando il calore si accumula sotto il soffitto: i gas di combustione si diffondono rapidamente nello spazio e di conseguenza la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi.
Perché il flashover è un pericolo mortale
Secondo gli esperti, con l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, la sopravvivenza è praticamente impossibile. Per questo motivo, il 'flashover' è considerato dagli stessi vigili del fuoco un pericolo mortale.