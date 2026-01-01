Mamdani giura sul Corano da nuovo sindaco a City Hall: "Una nuova era per New York"

AGI - Zohran Mamdani ha giurato a City Hall come nuovo sindaco di New York. E' il primo musulmano della storia. Il giuramento, guidato dal senatore Bernie Sanders, e' stato fatto su una copia del Corano tenuta in mano dalla moglie del sindaco, Rama Duwaji. La notte del 31 dicembre Mamdani aveva giurato una prima volta in una cerimonia al chiuso, all'interno di una stazione dismessa della metropolitana. Il nuovo sindaco ha dichiarato che "si apre una nuova era" per la città che ha promesso di difendere dagli attacchi esterni e che sarà accogliente verso gli immigrati. Alla cerimonia di giuramento, Mamdani ha anche ringraziato i genitori, presenti nella tribunetta destinata ai familiari e la moglie, Rama Duwaji, apparsa commossa. "Abbiamo l'opportunità di trasformare e reinventare", ha aggiunto Mamdani tra gli applausi di migliaia di persone presenti all'evento di inaugurazione del suo mandato, a City Hall.
Altro grande momento simbolico dell'inaugurazione del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, che punta a fare della citta' il centro dell'accoglienza, in contrasto con la linea dura sugli immigrati voluta da Donald Trump. Sul palco dell'evento a City Hall un coro di bambini di tutte le etnie, diretto da Mandy Patinkin, ebreo, ha cantato la leggendaria canzone 'Somewhere over the rainbow', dal film 'Il mago di Oz'. Al termine dell'esecuzione, Mamdani e' apparso molto commosso.
Ingresso da star del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, apparso sulla scalinata di City Hall mano nella mano con la moglie, Rama Duwaji. Tutti i presenti all'evento di inaugurazione si sono alzati in piedi e hanno tributato una standing ovation. All'esecuzione dell'inno nazionale degli Stati Uniti, Mamdani e Duwaji si sono tenuti la mano sul cuore.
La folla che si è radunata a City Hall ha salutato con un'ovazione l'arrivo della procuratrice generale di New York Letitia James, del senatore indipendente Bernie Sanders e della deputata radicale Alexandria Ocasio-Cortez. Nessun applauso, invece, all'arrivo del sindaco uscente, Eric Adams, che si e' sistemato sulla tribunetta delle autorita' con l'altro ex sindaco, Bill de Blasio, e la moglie di quest'ultimo. All'inizio della settimana Adams aveva detto che non avrebbe partecipato alla cerimonia ma poi Mamdani gli ha scritto un messaggio sul cellulare, dicendogli che gli avrebbe fatto molto piacere averlo e lui ha accettato.