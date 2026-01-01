Allarme eruzione Piton de la Fournaise, vulcano più attivo

AGI - L'isola francese della Réunion ha lanciato l'allarme questa mattina per una "probabile o imminente" eruzione del suo vulcano, il Piton de la Fournaise, uno dei più attivi al mondo. Tutti gli accessi al vulcano sono stati chiusi dopo che l'Osservatorio del Piton de la Fournaise ha rilevato una "crisi sismica" a partire dalle 4:47 circa ora locale (1:47 in Italia), ha dichiarato la prefettura dell'isola su X.
Ciò indica che il magma sta lasciando il serbatoio magmatico e si sta propagando verso la superficie, ha sottolineato l'osservatorio in un comunicato. La prefettura ha dichiarato un'allerta di livello 1, avvisando su X che un'eruzione è "probabile o imminente".
Chiusura degli accessi e zona disabitata
La prefettura ha inoltre ordinato la chiusura della caldera del vulcano a partire dalle 6 del 1 gennaio. Il Piton de la Fournaise, situato in una zona disabitata nel sud-est dell'isola, non rappresenta un pericolo immediato per la popolazione locale.
Storia eruttiva e colate laviche
Questo vulcano, noto per essere estremamente attivo, ha eruttato circa 20 volte nell'ultimo decennio. Le sue violente esplosioni spesso danno origine a colate laviche mozzafiato, rendendolo un fenomeno naturale di grande interesse scientifico e turistico.