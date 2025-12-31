Zelensky: "Accordo di pace pronto al 90%"
"È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell'Ucraina e dell'Europa", ha affermato il presidente ucraino in un videomessaggio
AGI - ll presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato, nel suo discorso di Capodanno, che l'accordo di pace per porre fine al conflitto con la Russia è "pronto al 90%" ma che il restante 10% "contiene tutto, di fatto". "È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell'Ucraina e dell'Europa", ha affermato Zelensky in un videomessaggio pubblicato su Telegram, "il 10% fino alla pace".