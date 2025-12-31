Zakharova: Zelensky è un mostro con saliva insanguinata

AGI - "Volodymyr Zelensky è un mostro con la saliva insanguinata". Con questa definizione fantasy.horror la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino durante un'intervista su Radio Sputnik. Secondo Zakharova il leader ucraino sta col fiato sul collo della comunità occidentale.
Le sue parole sono state rilanciate dall'agenzia stampa ufficiale Tass. Zakharova ha detto che la comunità occidentale ha iniziato a vedere Zelensky non più come un "combattente per la democrazia e un guerriero della luce", ma come qualcuno che chiamava corruzione ciò che stava accadendo. "Sì, hanno paura, e sarà ancora più spaventoso, perché il mostro che hanno allevato, per così dire, gli sta col fiato sul collo. Questo deve essere già capito, perché sta già versando loro addosso questa saliva insanguinata. Non è un modo di dire. Si è già manifestato, ad esempio, nel continente africano", ha affermato con enfasi Zakharova su Radio Sputnik.
Armi occidentali sparse e l'appello al risveglio
Zakharova ha anche sottolineato che le armi trasferite dall'Occidente "sono sparse in molti angoli del pianeta". "Pertanto, devono svegliarsi, devono capire cosa è stato fatto loro e cosa si intende fare in futuro", ha concluso, in riferimento ai paesi occidentali.
Il crollo del concetto di sconfiggere la Russia
Nel suo duro 'j'accuse' la portavoce del ministero degli Esteri russo ha detto che l'Occidente è "inorridito dal crollo del concetto di sconfiggere la Russia". Secondo Maria Zakharova i Paesi occidentali "sono scappati, si sono nascosti e si sono ritrovati isolati in un angolo della propria stupidità, follia, avidità, delle proprie menzogne". Nelle sue dichiarazioni, contenute in un'intervista a Radio Sputnik, Zakharova ha evidenziato che questi stessi paesi "sono inorriditi nel comprendere il crollo del concetto di 'mettere la Russia al suo posto'", oltre ad aver "respinto le proposte di cooperazione e ridotto i contatti" con Mosca.
Trovandosi in questa situazione, ha proseguito la portavoce del ministero degli Esteri russo, l'Occidente ha mostrato "una stupidità mostruosa e la più meschina retorica". E ora, "sono terrorizzati all'idea di dover dare spiegazioni alla loro popolazione. Orrore per l'ignoto, per il crollo del concetto pubblicamente espresso che rimetteranno la Russia al suo posto in questo momento. Beh, non per mettere loro al loro posto, e non solo la Russia, hanno poco controllo su se stessi", ha aggiunto Zakharova.
Aggiornamento militare: droni ucraini intercettati
Intanto il ministero della Difesa russo in una nota comunica che le forze russe hanno intercettato e distrutto 86 droni ucraini durante la notte. Tra questi, 56 droni sono stati neutralizzati sopra il Mar Nero, precisa la comunicazione. Nove droni ucraini sono stati abbattuti sopra la regione di Bryansk, otto sopra la regione di Lipetsk e la Crimea, e cinque sopra il territorio di Krasnodar.