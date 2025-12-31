Guasto nel tunnel della Manica: Eurostar, 'Ripresi tutti i servizi'
Dopo il problema tecnico che ha sospeso il servizio per diverse ore ieri. La compagnia: potrebbero verificarsi ulteriori ritardi e cancellazioni
La stazione di Waterloo a Londra
Tolga Akmen / Afp - La stazione di Waterloo a Londra
AGI - La compagnia ferroviaria Eurostar ha comunicato la ripresa del traffico tra Londra e il continente, dopo un problema tecnico che ha sospeso il servizio per diverse ore, ma avverte della possibilità di ulteriori disagi.

La nota della compagnia

"Prevediamo di garantire tutti i nostri servizi oggi, ma a causa delle ripercussioni potrebbero verificarsi ancora ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito ufficiale di Eurostar.

