Guasto nel tunnel della Manica: Eurostar, "Ripresi tutti i servizi, ma possibili ritardi"
Dopo il problema tecnico che ha sospeso il servizio per diverse ore ieri. La compagnia: potrebbero verificarsi ulteriori ritardi e cancellazioni
AGI - La compagnia ferroviaria Eurostar ha comunicato la ripresa del traffico tra Londra e il continente, dopo un problema tecnico che ha sospeso il servizio per diverse ore, ma avverte della possibilità di ulteriori disagi.
"Prevediamo di garantire tutti i nostri servizi oggi, ma a causa delle ripercussioni potrebbero verificarsi ancora ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito ufficiale di Eurostar.