A Kiritimati è già 2026, primo al mondo
AGI - A Kiritimati è già 2026. La remota isoletta del Pacifico, nella repubblica di Kiribati, è stata la prima a festeggiare il Capodanno quando in Italia erano solo le 11:00 del mattino.
Situata a sud delle Hawaii e a nord-est dell'Australia. Kiritimati è il più grande atollo al mondo. Nota anche come isola di Christmas, i suoi poco più di 7mila abitanti sono sempre i primi a vedere la luce del nuovo giorno.
Kiribati, divenuta indipendente dal Regno Unito nel 1979, è la più grande riserva marina del Pacifico meridionale e molti dei suoi atolli sono abitati, per una popolazione totale di 116.000 persone