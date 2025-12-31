Putin ai militari in Ucraina: 'Crediamo nella vittoria'

AGI - La Russia ha fiducia nella vittoria in Ucraina. In un discorso di fine anno alla Federazione, il presidente Vladimir Putin si è congratulato separatamente con i partecipanti a quella che definisce operazione militare speciale: "Crediamo in voi e nella vostra vittoria", ha detto.
Con le immagini del Cremlino di notte sullo sfondo, Putin ha parlato alla nazione per tre minuti e fatto appello all'unità. I primi a vedere il discorso sono stati gli abitanti della Kamchatka e di Chukotka, che hanno già festeggiato il Capodanno. "Siamo una grande famiglia, forte e unita", ha assicurato, "contiamo sulla nostra forza, su chi ci è vicino e caro. Possano le nostre tradizioni, la fede, la memoria unire tutte le generazioni e sostenerci sempre".
L'amore per la patria e l'elogio alle truppe
"Siamo uniti nel nostro amore sincero, altruista e devoto per la Russia. Faccio i complimenti a tutte le nostre truppe e comandanti per il prossimo", ha insistito Putin.
Il futuro e la fiducia nel sostegno reciproco
"Il futuro ci attende, e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento sulla nostra forza, su chi ci sta intorno, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla. Un tale supporto reciproco ci dà fiducia che tutto ciò che abbiamo pianificato, le nostre speranze e i nostri piani si avvereranno", ha detto ancora.
Unità, sovranità e sicurezza nazionale
"Il lavoro, i successi e i risultati di ciascuno di noi creano nuovi capitoli nella nostra storia millenaria, e la forza della nostra unità determina la sovranità e la sicurezza della patria, il suo sviluppo e il suo futuro", ha sottolineato.