Scontro tra treni verso Machu Picchu: un morto e 40 feriti

Incidente ferroviario in Perù sulla linea turistica per Machu Picchu. Muore un macchinista, decine i feriti, molti stranieri.
Carolina Paucar / AFP - Uno dei due treni coinvolti in uno scontro frontale tra Machu Picchu
Machu Picchu
AGI - Un incidente ferroviario tra due convogli sulla linea che porta a Machu Picchu, in Perù, ha causato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre 40. Lo riferiscono le autorità, facendo un primo bilancio sull'accaduto.

Chi era la vittima

La vittima era il conduttore di uno dei due treni, secondo quanto riportato dall'ufficio del procuratore di Cuzco, la città pù vicina alla celebre cittadella Inca.

Molti turisti tra i passeggeri

Procedono le operazioni per identificare i passeggeri feriti, molti dei quali turisti stranieri e per lo più gravemente feriti. I video inviati dai passeggeri al canale televisivo Rpp mostrano le vittime ferite distese accanto ai binari con due locomotive danneggiate ferme nelle vicinanze.

Una dozzina di ambulanze e personale medico sono stati inviati sul posto, in una remota zona andina senza accesso diretto alla strada.

