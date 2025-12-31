Morto Isiah Whitlock Jr., il volto iconico di 'The Wire'

AGI - L'attore americano Isiah Whitlock Jr. è morto all'età di 71 anni, noto soprattutto per il suo ruolo di senatore corrotto nell'iconica serie poliziesca della HBO degli anni 2000, "The Wire". L'annuncio della sua scomparsa è arrivata dal suo manager, che non ha fornito dettagli sulla causa del decesso.
Il manager
"Con grande tristezza, condivido la notizia della morte del mio amico. Se lo conoscevate, lo amavate", ha dichiarato il suo manager. Nel suo messaggio di cordoglio, lo ha descritto come "un attore brillante e una persona ancora migliore. Che il suo ricordo sia per sempre una benedizione. I nostri cuori sono così spezzati. Ci mancherà moltissimo".
Il cordoglio di Spike Lee
Il regista Spike Lee ha reso omaggio a Whitlock su Instagram: "Oggi ho appreso della scomparsa del mio caro amato fratello Isiah Whitlock. Che Dio lo benedica".
Il ruolo in 'The Wire'
Whitlock ha interpretato il senatore dello stato del Maryland Clay Davis dal 2002 al 2008 nell'acclamata serie poliziesca creata dal giornalista David Simon. Il personaggio di Whitlock era noto per la sua espressione distintiva, un'imprecazione che ha ispirato la National Bobblehead Hall of Fame and Museum a pubblicare un'edizione speciale in occasione del 20mo anniversario del suo debutto in "The Wire".
Nel commentare la scarsità di premi per questa serie e la sua parte, in un'intervista del 2010 a Blackfilm, Whitlock ha risposto che "non starò qui a mentirvi, ma quello che posso dire è che alla fine la cosa più importante è fare il miglior lavoro possibile.
E alla fine sai di aver fatto parte di qualcosa di buono e credo che la storia lo dimostrerà, quel poco di storia che c'è stata da "The Wire", che la gente ha capito che è stato davvero uno dei più grandi spettacoli di tutti i tempi. Questo mi fa sentire molto, molto bene e molto orgoglioso di averne fatto parte". Il creatore della serie, Simon, ha pubblicato su Bluesky una foto di Whitlock senza didascalia.
La lunga carriera
La biografia di Whitlock sul suo sito ripercorre una lunga carriera, sottolineando che ha interpretato personaggi in tutto lo spettro del teatro e del cinema. Tra le parti più emblematiche della sua carriera, quella di un medico compassionevole in "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese, apparizioni come guest star in "Law & Order" e in "La 25a ora" di Spike Lee, nel film "Schegge d'aprile" di Peter Hedges e in "Cedar Rapids" di Miguel Arteta.
Lee si è spesso affidato all'arte di Whitlock per diversi suoi film, tra cui "Da Five Bloods", in cui interpretava un veterano del Vietnam, e "BlackKkKlansman", in cui era un agente di polizia.
La vita privata
Whitlock è nato a South Bend, nell'Indiana, in una famiglia di 11 figli, come si legge nella sua biografia, e ha imparato a vivere "senza troppi comfort". Ha frequentato la Southwest Minnesota State University con una borsa di studio per il football, ma si è rivolto al dipartimento di teatro dell'università quando gli infortuni hanno vanificato i suoi sogni sportivi, secondo il sito del defunto attore.