Taiwan: Cina, 'La riunificazione è un processo inarrestabile'

AGI - La tendenza storica verso la "riunificazione" tra Cina e Taiwan è "inarrestabile", ha fatto sapere il governo cinese, al termine dell'ultima serie di manovre militari su larga scala condotte da Pechino intorno all'isola autonoma.
In una conferenza stampa, la portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato (Esecutivo cinese) Zhang Han ha affermato che le esercitazioni sono state un "severo monito" alle "forze separatiste che promuovono l'indipendenza di Taiwan" e "all'ingerenza esterna", alludendo agli Stati Uniti e al Giappone.
La portavoce ha accusato le autorità del Partito democratico progressista (Pdp, al governo a Taiwan) di "cercare l'indipendenza in connivenza con forze esterne", il che, secondo lei, mina 'gravemente' le relazioni tra le due sponde dello Stretto e minaccia "seriamente" la pace e la stabilità nella regione.
Il Giappone: esercitazioni aumentano le tensioni
"Le recenti esercitazioni militari condotte dall'esercito cinese intorno a Taiwan costituiscono azioni che aumentano le tensioni nello Stretto di Taiwan, e il governo giapponese ha comunicato le sue preoccupazioni alla parte cinese", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Toshihiro Kitamura.
Le navi cinesi si ritirano
Le navi cinesi si stanno "ritirando" dalle acque vicino all'isola di Taiwan. Lo fa sapere la guardia costiera di Taipei.