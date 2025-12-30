Zelensky: 'Non voglio parlare con Putin, è il nemico'

AGI - Tramontano le speranze di pace tra Mosca e Kiev. Volodymyr Zelensky non ha alcuna intenzione di parlare con Vladimir Putin "perché lui è il nemico", ma se ne avesse l'opportunità gli chiederebbe perché ha iniziato una guerra cercando di sottrarre all'Ucraina i suoi territori, ha detto il presidente ucraino in un'intervista con Fox News durante la quale ha anche ribadito di "non avere alcuna fiducia" nel presidente russo e di volere per questo garanzie che, una volta finita la guerra, "non tornerà ad attaccare" il suo Paese.
"Trump continui a premere su Putin"
Vladimir Putin non sa "cosa aspettarsi dal domani" e questo lo rende più suscettibile alle pressioni, come quelle esercitate dagli Stati Uniti con le sanzioni e le mosse in campo economico. Per questo è importante "che Donald Trump continui a premere" sul presidente russo e che "mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace", ha aggiunto.
"Dopo la guerra mi riposerò, sono stanco"
Dopo la fine della guerra Zelensky potrebbe lasciare la politica. Lo ha detto lo stesso presidente ucraino. "Cosa faro'?" ha detto all'intervistatore che gli chiedeva dei suoi programmi dopo la fine del conflitto, "mi riposero'. Ho davvero bisogno di riposo".
Preoccupato dalla corruzione non dalle indagini
I casi di corruzione che stanno scuotendo l'esecutivo ucraino "preoccupano" Volodymyr Zelensky, ma "nulla fermerà il lavoro delle agenzie anticorruzione, perché è cosi' che funziona in una democrazia". Lo ha detto lo stesso presidente ucraino durante un'intervista con Fox News.